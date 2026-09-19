Slovakya Başbakanı Fico'dan Batı politikalarına sert eleştiri

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna savaşı ve Avrupa siyaseti üzerine yaptığı açıklamalarda, bazı Batılı siyasetçilerin çatışmayı tırmandırma niyetinde olduğunu iddia etti. Fico, Ukrayna'daki mücadelenin Rusya'yı yenilgiye uğratma hedefine ulaşamamasının ardından, bazı çevrelerin bu durumu NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüştürme çabasında olduğunu söyledi.

Başbakan, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin beklenen sonuçları vermediğini ve bu yaklaşımın bölgeyi büyük çaplı bir savaşa yaklaştırdığını belirtti. Fico, bu tutumu "yangına benzin dökmek" benzetmesiyle nitelendirerek Avrupa'nın ciddi bir riskle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

AB içindeki dayanışma eleştirisi:

Fico, Avrupa Birliği içindeki dayanışma söylemlerinin pratikte karşılık bulmadığını savundu. "AB içinde ‘dayanışma’ kelimesi bir kağıt parçasından bile daha değersiz hale geldi" sözleriyle, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin eksikliğine dikkat çekti. Enerji fiyatları, yasa dışı göç ve sınır kontrolleri örnekleri vererek, dayanışma iddialarının sıkça sınandığını ifade etti.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in endüstrideki yüksek elektrik tüketimine dair uyarılarına rağmen, Fico'ya göre AB, elektrik fiyatlarını düşürme ve uygun fiyatlı gaz arzını güvence altına alma konusunda somut çözümler üretmiyor. Slovakya'nın "küçük ve aşırı derecede ihracat odaklı" bir ekonomi olduğunu belirten Başbakan, ülkesinin daha geniş uluslararası ve ekonomik dinamiklerin kurbanı haline geldiğini söyledi.

Rus karşıtlığı ve siyasi verimsizlik:

Fico, Avrupa'daki Rusya karşıtı söylemlerin bazen iç siyasi sorunları örtbas etmek için kullanıldığını öne sürdü. "Batı’daki Rus karşıtı savaş naraları neyi gizlemeyi amaçlıyor?" diyerek, bu tür söylemlerin dikkati başka alanlardan uzaklaştırdığını iddia etti. Ayrıca, AB içinde son dönemde kayda değer bir başarı sağlanmadığını, birlik olarak saygı gören bir aktör olma niteliğinin zayıfladığını belirtti.

Enerji krizleri ve yüksek fiyatların Avrupa'nın dayanma gücünü azalttığını söyleyen Fico, hem ekonomik hem de siyasi başlıkların birbirini etkilediğini vurguladı. Bu bağlamda, iç politikada ve uluslararası ilişkilerde alınan kararların ekonomik sonuçlarının göz ardı edilemeyeceğini savundu.

NATO ilişkileri ve barış önceliği

Fico, Ukrayna'daki mücadelenin ne Slovakya'nın ne de NATO'nun savaşı olduğunu belirterek, ittifak içinde bazı kesimlerin savaşı tırmandırma eğiliminde olduğunu tekrarladı. "NATO içerisindeki bazı savaş yanlıları, ne pahasına olursa olsun bu savaşı Rusya ile NATO arasındaki bir çatışmaya dönüştürmek için her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başbakan, Slovakya'nın NATO'da "güvenilir bir ortak" olmak istediğini ancak diğer tarafların elinde bir oyuncak olmak istemediğini ifade etti. Fico, "Aynı zamanda bizim öncelikli mesajımız savaş değil, barış olacaktır" diyerek diplomasi ve diyalog vurgusu yaptı.

Fico'nun çıkışı, AB ve NATO içindeki tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde, dayanışma ve strateji üzerine yeni soru işaretleri doğuruyor. Başbakanın açıklamaları, hem Brüksel'de hem de ittifak içinde politikaların yeniden değerlendirilmesine yönelik çağrı şeklinde algılanabilir.

Fico, ülkesinin farklı çözümler önermesinin kimi zaman eleştiriyle karşılandığını, seslerini yükselttiklerinde "ailenin kara koyunu" ilan edildiklerini söyledi. Yakıt ve gaz fiyatlarına dair endişelerini de dile getiren Başbakan, yıl sonuna doğru enerji alanında daha ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Genel olarak Fico'nun mesajı, Batı'nın mevcut yaklaşımlarının hem bölgesel güvenliği hem de iç ekonomik dayanıklılığı zayıflattığı yönünde. Bu değerlendirme, AB ve NATO üyeleri arasında önceliklerin yeniden tartışılmasını gündeme getiriyor.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bazı Batılı siyasetçilerin, Ukrayna’daki savaşta Rusya’yı yenilgiye uğratma stratejisinin başarısız olmasının ardından iki güç arasında savaş çıkmasını istediğini savunarak, "NATO içerisindeki bazı savaş yanlıları, ne pahasına olursa olsun bu savaşı Rusya ile NATO arasındaki bir çatışmaya dönüştürmek için her şeyi yapıyor" dedi.