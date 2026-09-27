Sobadan çıkan parçalarla Bergen’e hayat veren portre kadına şiddeti görünür kıldı

Sobadan kağıda: kömürle Bergen portresi:

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde büyüyen ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu 27 yaşındaki Halit Terzi, çocukluk yıllarında başlayan resim tutkusunu sıra dışı bir teknikle somutlaştırdı. Evlerindeki soba kömürlerinden seçtiği parçalarla hazırladığı dev boyutlu çalışmada arabesk müziğin simge isimlerinden Bergenin portresini işleyen Terzi, eserini kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla ortaya koydu.

Terzi, sanat yolculuğuna henüz 6 yaşındayken adım attığını söylüyor. Bir hastane muayenesinde doktorun verdiği beyaz kâğıda çizdiği resimle yeteneğinin ilk kez fark edildiği, ardından Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi ve OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü eğitimleriyle yolunu sürdürdüğü aktarıldı. Bu birikim, hayatının ve anılarının malzemesi haline gelen kömürle birleştiğinde ortaya dikkat çeken bir çalışma çıktı.

Teknik ve süreç:

Terzi, 17-18 yıldır karakalem çalışmalarına devam ettiğini belirtiyor; ancak kömürle çalışma bambaşka güçlükler getirdi. Eseri, zemine serdiği ve evinde yerde çalıştığı 150 santimetreye 100 santimetre boyutlarında bir kâğıda gerçekleştirdi. Çuvalın içinden “en iyi” kömür parçalarını seçtiğini, bu maddede yoğun toz ve iz bırakan bir yapının olduğunu, silseniz bile kaldığını anlattı. Çizim sürecinde ayak izi ya da istenmeyen kirlenmeler olmaması için odasını kilitlediğini, çay-kahve bile içmediğini ve radyodan sürekli Bergen şarkıları dinlediğini ifade etti.

Tekniğin zorluklarını anlatırken Terzi şunları söyledi: "Kömürle çizim yapmak çok zor. Tozu var, pisliği var, elden ve kağıttan çıkmıyor; silseniz bile izi kalıyor. Çuvalın içindeki en iyi kömürleri seçtim. Kağıt çok büyük olduğu için evde yerde çizdim. Ayak izi olmasın ve kirlenmesin diye odamı kilitleyip dışarı çıkmadım." Türkiye’de benzer ölçekte ve soba kömürü tekniğiyle yapılmış bir çalışmanın olmadığını vurgulayan genç sanatçı, bu yönüyle de eserini özgün kıldığını belirtti.

Mesaj ve arka plan:

Çalışmanın teması, Bergen’in yaşamına dair duyulan üzüntü ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet olgusu etrafında şekillendi. Terzi, Bergen’in erken yaşta öldürülmesinin kendisini derinden etkilediğini ve bu portreyle toplumun dikkatini bu meseleye çekmeyi amaçladığını söyledi: "Türkiye’de kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek istedim. 30’lu yaşlarında öldürülmesine çok üzülüyorum. Türkiye’de bu boyutta kömürle çizen başka kimse yoktu, en büyüğünü ben çizdim."

Projenin kişisel ve toplumsal boyutunu aile ve arkadaş çevresi de destekleyici ifadelerle anlattı. Baba Erol Terzi, oğlunun çocukluk yıllarındaki yeteneğini ve sürece dair anısını paylaştı: "Halit 5-6 yaşlarındayken resimle olan alakası belliydi. Trabzon’da doktora götürdüğümde doktor ona beyaz bir kağıt verdi. Orada öyle güzel bir resim çizdi ki doktor bile 'Bu çocuk ileride resim öğretmeni olur' dedi."

Çocukluk arkadaşı Oğuz Türkoğlu ise Halit’in okul çıkışlarında arkadaşlarının harçlıklarını yiyeceğe ayırdığı dönemlerde o parayla resim malzemesi aldığına dikkat çekti. Bu tasarruf ve kararlılık, Terzi’nin sanata adanmışlığını ve zorlukları göğüsleme iradesini gösteriyor.

Halit Terzi’nin kömürle yaptığı Bergen portresi, hem malzeme seçimi hem de ölçüleriyle dikkat çekiyor; aynı zamanda sanatın sıradan nesnelerden güçlü bir toplumsal mesaj yaratabileceğinin örneğini sunuyor. Genç ressamın çalışması, geleneksel tekniklerle farklı malzemelerin bir araya gelişinin ve kişisel tarihin toplumsal meselelere dönüştürülmesinin çarpıcı bir örneği olarak öne çıkıyor.

GÜMÜŞHANE’NİN TORUL İLÇESİNDE BÜYÜYEN VE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLAN 27 YAŞINDAKİ HALİT TERZİ, ÇOCUKLUK YILLARINDA BAŞLAYAN RESİM TUTKUSUNU DEV BOYUTLU BİR ESERLE TAÇLANDIRDI.