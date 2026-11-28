Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde önümüzdeki hafta boyunca soğuk havanın etkili olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, mevcut durumda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyrettiği; 29 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren Antalya ve Muğla'nın iç ile yüksek kesimlerinin soğuk havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Etkili olacak dönem ve bölgeler:

Merkez, soğuk havanın 29 Kasım ile 4 Aralık 2026 tarihleri arasında etkili olmasının beklendiğini vurguladı. Bu dönemde özellikle Muğla'nın iç ve yüksek kesimlerinde hissedilir bir sıcaklık düşüşü yaşanacağı; en düşük hava sıcaklığının 1 dereceye kadar inebileceği bildirildi. Antalya'nın benzer yüksekliklerdeki kesimlerinin de aynı soğuk hava dalgasından etkileneceği aktarıldı.

Rüzgâr beklentisi ve uyarılar:

Rüzgârın genel olarak kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Ayrıca merkez, 1 Aralık 2026 Salı ve 2 Aralık 2026 Çarşamba günlerinde rüzgârın yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde esebileceğini belirtti. Vatandaşlar ve ilgililer için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği hatırlatıldı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE MUĞLA BÖLGESİNDE HAVA SICAKLIĞININ 4 ARALIK TARİHİNE KADAR 1 DERECEYE KADAR DÜŞECEĞİ UYARISI YAPILDI.