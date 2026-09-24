Dolar 48,8492 +0,03%
Euro 55,6907 +0,05%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.766,82 -0,23%
EUR/USD 1,1378 -0,09%
Brent Petrol 106,30 +3,12%
--°

Soğuk havada kelle, ayak ve yanaklı 'atom' çorbası rağbet görüyor

Konya'da kelle, ayak, yanak eti ve beyinle hazırlanan 'atom' çorbası, grip ve soğuk algınlığı belirtileri yaşayan müşterilerin tercih ettiği, özel soslu bir çorba.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Soğuk havada kelle, ayak ve yanaklı 'atom' çorbası rağbet görüyor

mevsim geçişinde sıcak çorbalara ilgi artıyor:

Mevsim geçişleriyle birlikte serinleyen hava, sıcak çorbalara olan talebi artırdı. Konya'da bir çorbacıda öne çıkan ve halk arasında 'atom' olarak anılan çorba, kelle, ayak, yanak eti ve beyin gibi sakatat parçalarını bir araya getiriyor. İşletme sahibi Ramazan Bademci, özellikle soğuk algınlığı veya grip belirtileri hissetmeye başlayan müşterilerin atomu tercih ettiğini aktarıyor.

içerik ve pişirme yöntemi:

Bademci, mekanlarında atomu kendilerine özgü bir sosla hazırladıklarını, çorbada kelle ve ayak etinin yanı sıra özellikle yanak etinden ayrılan parçalar ile beyni kullandıklarını belirtiyor. Tüm malzemeler ocakta uzun süre kaynatılarak birbirine karışıyor; bu süreç malzemelerin özdeşleşmesini ve farklı bir lezzet oluşturmasını sağlıyor.

Çorbaya eklenen sosun ve işletmenin getirdiği doğal acı biberin amaçlarından biri, boğazdaki enfeksiyon hissini hafifletmek ve vücut ısısını hızla yükseltmek. Bademci, acıyı seven müşteriler için biberi daha yoğun kullandıklarını ve acının ağızda 2-3 dakika sonra kaybolduğunu söylüyor. Ayrıca ayak paçanın sağladığı kolajen nedeniyle çorbanın vücutta toparlayıcı etkisini hızlı gösterdiğini iddia ediyor.

müşteri tepkileri ve hijyen önlemleri:

Müşteriler, hafif halsizlik veya üşütme hissi başladığında mekana gelip atom içtikten sonra rahatladıklarını belirtiyor. Bademci, gençlerin de mekanlarına gelerek daha önce denemedikleri kelle-paça türü çorbaları tattıktan sonra düzenli tüketiciye dönüştüğünü aktarıyor.

Hazırlık aşamasında hijyene özel önem verdiklerini ifade eden Bademci, sakatat geldikten sonra parçaları birkaç kez yıkayıp gerektiğinde ütülediğini, kelle paçanın kıl sorununu gidermek için dört kere gibi tekrar proseslerinden geçirdiklerini söylüyor. Mutfağın müşterilere açık olduğunu ve bu sayede hijyenle ilgili endişe bırakmadıklarını vurguluyor.

Konya'daki bu uygulamada öne çıkan noktalar malzeme seçimi, uzun kaynatma süreci, özel sos ve hijyen uygulamaları olurken, işletme müşterilerinin kış aylarında atomu hastalıktan korunma ve direnç artırma amaçlı tercih ettiğini belirtiyor.

Kelle, ayak ve yanak etinden kışa karşı &quot;atom&quot; hazırlıyor

Kelle, ayak ve yanak etinden kışa karşı "atom" hazırlıyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köyü yasa boğan kayıp: 12 yaşındaki Muhammet Ali hayatını kaybetti
images

Düzce itfaiyesi güçlendi, itfaiyecilerin fedakarlığı vurgulandı
images

Bodrum'da Zeki Müren anması: 30. yılda dua, konuşma ve konserle vefa
images

Samsun için hedef: kalıcı bir havacılık eğitim merkezi kurmak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trump ve Xi beyaz saray'da stratejik konulara odaklandı

Milli takım konakladığı otelde taraftar seliyle karşılandı

Rüzgarla hızla yayılan makilik yangını Bodrum'da ekipler kontrol altına almaya çalışıyor

Bursa'da üretim, ihracat ve TEKNOSAB odaklı kalkınma mesajı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği