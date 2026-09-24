Soğuk havada kelle, ayak ve yanaklı 'atom' çorbası rağbet görüyor

mevsim geçişinde sıcak çorbalara ilgi artıyor:

Mevsim geçişleriyle birlikte serinleyen hava, sıcak çorbalara olan talebi artırdı. Konya'da bir çorbacıda öne çıkan ve halk arasında 'atom' olarak anılan çorba, kelle, ayak, yanak eti ve beyin gibi sakatat parçalarını bir araya getiriyor. İşletme sahibi Ramazan Bademci, özellikle soğuk algınlığı veya grip belirtileri hissetmeye başlayan müşterilerin atomu tercih ettiğini aktarıyor.

içerik ve pişirme yöntemi:

Bademci, mekanlarında atomu kendilerine özgü bir sosla hazırladıklarını, çorbada kelle ve ayak etinin yanı sıra özellikle yanak etinden ayrılan parçalar ile beyni kullandıklarını belirtiyor. Tüm malzemeler ocakta uzun süre kaynatılarak birbirine karışıyor; bu süreç malzemelerin özdeşleşmesini ve farklı bir lezzet oluşturmasını sağlıyor.

Çorbaya eklenen sosun ve işletmenin getirdiği doğal acı biberin amaçlarından biri, boğazdaki enfeksiyon hissini hafifletmek ve vücut ısısını hızla yükseltmek. Bademci, acıyı seven müşteriler için biberi daha yoğun kullandıklarını ve acının ağızda 2-3 dakika sonra kaybolduğunu söylüyor. Ayrıca ayak paçanın sağladığı kolajen nedeniyle çorbanın vücutta toparlayıcı etkisini hızlı gösterdiğini iddia ediyor.

müşteri tepkileri ve hijyen önlemleri:

Müşteriler, hafif halsizlik veya üşütme hissi başladığında mekana gelip atom içtikten sonra rahatladıklarını belirtiyor. Bademci, gençlerin de mekanlarına gelerek daha önce denemedikleri kelle-paça türü çorbaları tattıktan sonra düzenli tüketiciye dönüştüğünü aktarıyor.

Hazırlık aşamasında hijyene özel önem verdiklerini ifade eden Bademci, sakatat geldikten sonra parçaları birkaç kez yıkayıp gerektiğinde ütülediğini, kelle paçanın kıl sorununu gidermek için dört kere gibi tekrar proseslerinden geçirdiklerini söylüyor. Mutfağın müşterilere açık olduğunu ve bu sayede hijyenle ilgili endişe bırakmadıklarını vurguluyor.

Konya'daki bu uygulamada öne çıkan noktalar malzeme seçimi, uzun kaynatma süreci, özel sos ve hijyen uygulamaları olurken, işletme müşterilerinin kış aylarında atomu hastalıktan korunma ve direnç artırma amaçlı tercih ettiğini belirtiyor.

Kelle, ayak ve yanak etinden kışa karşı "atom" hazırlıyor