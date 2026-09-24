Soğuk havada kombiyi kapatmayın: düşük ayarda sürekli çalıştırmak daha verimli

soğuk havada kullanım önerisi:

Sivas’ta gecelerin soğumaya başlamasıyla birlikte kombilerin tekrar devreye girdiğini belirten ustası Şafak Şimşek, kış döneminde cihazların kullanım biçiminin tüketim ve cihaz sağlığı açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Şimşek, özellikle Sivas gibi sıcaklığın aşırı düştüğü şehirlerde akşam kombiyi yakıp sabah kapatma alışkanlığının ilerleyen soğuk dönemlerde tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.

Usta, "Kombiyi sürekli açıp kapatmak tasarruf sağlamaz" diyerek tesisattaki suyun kapama sırasında soğuyup, tekrar çalıştırıldığında kombinin bu suyu yeniden ısıtmak için daha fazla enerji harcadığını, dolayısıyla kısa vadede enerji tasarrufu sağlanamayacağını açıkladı. Bu nedenle cihazın mümkünse düşük derecede 24 saat boyunca çalıştırılmasının hem konforu artıracağını hem de enerji verimliliğini olumlu etkileyebileceğini belirtti.

neden kapatıp açmak tasarruf sağlamaz:

Şimşek'in açıklamalarına göre kombinin kapatılması tesisat içinde bulunan suyun sıcaklığının düşmesine yol açar; tekrar açıldığında ise kombi, soğuyan suyu ve sistemin metal aksamını yeniden ısıtmak için ilave yakıt tüketir. Bu süreç, sık açıp kapamalarda toplam enerji tüketimini artırabilir. Ayrıca düşük ayarda sürekli çalıştırmanın iç mekân sıcaklığında daha dengeli bir dağılım sağladığı, ani sıcaklık dalgalanmalarının önüne geçtiği ifade edildi.

donma riski ve bakım:

Soğuk bölgelerde kombiyi uzun süre kapalı bırakmanın cihaz için donma riski oluşturduğunu söyleyen Şimşek, "Bizim gibi kışın eksi 15, eksi 20 dereceleri gören bölgelerde kombiyi uzun süre kapatmak donma riskini de artırır. Bir saatlik kapatma bile bazı durumlarda cihazın donmasına neden olabilir" uyarısında bulundu. Donma, cihazda ciddi tamir gerektiren hasarlara yol açabileceğinden tamamen kapatmadan önce riskin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca petek temizliğinin her evde zorunlu olmadığını belirten Şimşek, peteklerde ısınma dengesizliği varsa temizliğin fayda sağlayacağını; temizliğin ardından yaklaşık yüzde 30’a varan verim artışı görülebileceğini söyledi. Ancak bu işlemin doğru yapılması gerektiğinin altını çizerek kimyasal uygulamalarda aşırı ilaç kullanımının tesisata zarar verebileceğini ekledi.

Son olarak Şimşek, bakım ve temizlik işlerinin mutlaka işin ehli ustalara yaptırılmasını tavsiye etti; yanlış müdahalelerin hem cihazın ömrünü kısaltabileceğini hem de ek maliyetler doğurabileceğini belirtti.

KOMBİ USTASI ŞAFAK ŞİMŞEK, SOĞUK HAVALARDA KOMBİYİ SÜREKLİ AÇIP KAPATMAK YERİNE DÜŞÜK DERECEDE ÇALIŞTIRMANIN DAHA VERİMLİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, DONMA RİSKİNE KARŞI CİHAZLARIN TAMAMEN KAPATILMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.