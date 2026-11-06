soğuk havalarda cilt kuruluğuna bitkisel yağlarla çözüm

Soğuyan hava cildin dengesini bozuyor

Aktar Muhammed Hanzala Altun, havaların soğuması ve yağışların henüz gelmemesi nedeniyle ciltte kurulukların başladığını belirtti. Altun, bu dönemde cildin nem dengesinin korunmasının önemine vurgu yaparak, hem içten hem de dışarıdan destek sağlanması gerektiğini söyledi.

Önerilen doğal yağlar:

Altun, cildin nem oranını dengelemek ve çatlamayı önlemek için tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı, üzüm çekirdeği yağı ile aloe vera ürünlerinin kullanılabileceğini ifade etti. Sözlerinde, "Sonbaharın gelmesiyle birlikte hem de yağışların daha yurdumuza gelmemesi ile havada bir kuruluk var ve bu cildimizde de kuruluk yapıyor. Biraz daha havalar hem soğuk hem sıcak olduğu için su tüketimi az oluyor. Öncelikle bol miktarda su tüketimi sıvı tüketimini tavsiye ediyoruz. Bununla beraber yine cildinize uygulayabileceğiniz tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı, üzüm çekirdeği yağı, bunlar cilt dengesini dengeler. Aloe vera yağı, aloe veranın direkt kendisi olur, aloe vera jelleri olur bunları direkt kullanabilirsiniz. Bunlar cildin nem oranını dengede tutar. Kuruluğunu giderir, çatlamasını engeller, döküntülere iyi gelir" dedi.

Kullanım ve dikkat edilmesi gerekenler:

Altun, bu yağların kullanımında doza ve yönteme dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı: "Burada kullanım şekli tabi dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela tatlı badem çok kullanıldığında tüylenme yapabilir. Bunların hepsinin ideal şekilde yani tavsiye üzerine, tavsiyelere uyacak şekilde kullanımını tavsiye ediyoruz." Ayrıca doğal çözümlerin mevsime göre tercih edilmesinin önemine değinerek, "Her mevsimin doğada çaresi var. Allah her bitkinin bir özelliğini koymuş. Yani bitkiyi mevsimine göre kullanırsak daha iyi olur" sözleriyle önerisini tamamladı.

AKTAR MUHAMMED HANZALA ALTUN, HAVALARIN SOĞUMASI VE YAĞIŞLARIN DA HENÜZ OLMAMASI NEDENİ İLE CİLTTE KURULUKLARIN BAŞLADIĞINI SÖYLEYEREK, CİLDİN NEM ORANINI DENGELEYECEK DOĞAL YAĞLARIN KULLANILMASINI ÖNERDİ.