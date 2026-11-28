Iğdır ovasına yöneliş:

Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde bulunan hayvan sürüleri, daha ılıman iklime sahip Iğdır Ovası'na inmeye başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde havaların soğuması ve otlakların azalması, sürüleri kış aylarının daha ılıman geçtiği ovalardaki meralara yönlendirdi.

Nedenleri ve yayılma biçimi:

Hayvan sürüleri, ovadaki geniş meralara yayılarak yeşil alanlarda otlanmaya başladı; bu hareket, mera kullanımında gözle görülür bir yoğunlaşma oluşturuyor.

Mevsimsel etkiler:

Bu yöneliş, kış mevsiminin tipik bir hareketliliği olarak değerlendiriliyor ve bölgedeki meralarda mevsimsel bir yoğunluk yaratıyor.

SOĞUK HAVA HAYVANLARI IĞDIR OVASI'NA İNDİRDİ