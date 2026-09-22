Soğuksu mevkiinde metrelerce araç kuyruğu sürücüleri zorladı

yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı:

Zonguldak'ın Soğuksu mevkisinde yaşanan trafik yoğunluğu, bölgede metrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Araçlar uzun süre ilerlemekte güçlük çekti ve özellikle yoğun saatlerde trafik akışı zaman zaman neredeyse durma noktasına geldi.

sürücülerin tepkisi ve talepleri:

Uzun süre trafikte bekleyen sürücüler, yaşanan yoğunluğa karşı tepkilerini korna çalarak gösterdi. Vatandaşlar ve sürücüler, trafik akışının rahatlatılması ve yaşanan sıkışıklığın giderilmesi için ilgili birimlerin gerekli çalışmaları yapmasını talep etti.

Olayın meydana geldiği noktada oluşan kuyruk ve bekleyiş, bölgedeki günlük ulaşımı olumsuz etkiledi; yetkililerden kısa süreli ve kalıcı çözümler bekleniyor.

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA SOĞUKSU MEVKİSİNDE YAŞANAN YOĞUN TRAFİK, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI. TRAFİK NEDENİYLE BÖLGEDE METRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞURKEN, ARAÇLAR UZUN SÜRE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.