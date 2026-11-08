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Soğuksu'da ilk kar: yollar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı

Sinop'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu; Soğuksu mevkiinde başlayan yağış yolları, ağaçları ve doğayı beyaza bürüdü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Soğuksu'da ilk kar: yollar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı

Sinop'ta mevsimin ilk karı görüntüleri

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, bölgeyi kış manzaralarına hazırladı.

Soğuksu mevkiinde beyaz örtü:

Soğuksu mevkiinde başlayan kar kısa sürede yolları ve ağaç dallarını kapladı. Başlangıçtaki yağışın ardından ortaya çıkan beyaz örtü, çevrede görsel bir değişim yarattı.

Doğal manzara ve etkileri:

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından oluşan kar tabakası, ağaçların dallarında ve yol kenarlarındaki bitki örtüsünde birikti. Yollar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı, bölge kışın ilk izlerini taşıyan görüntülere büründü.

Mevsimin ilk karıyla birlikte Soğuksu mevkiinde doğa kısa sürede beyazla örtülerek kış sezonuna giriş yaptı.

SİNOP’TA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI BAŞLADI.

SİNOP’TA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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