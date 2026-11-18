Eskişehir'de kavşakta dilenme görüntüleri

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Alpu Köprülü Kavşağı mevkiinde, soğuk havaya rağmen bir kadının kucağında bebekle araçların arasında para istediği görüldü.

kavşakta gözlenen durum:

Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına giren kadın, uzun süre sürücülerden para talep etti. Görgü tanıklarının aktardığı görüntülerde kadının kucağındaki bebek ile birlikte soğukta beklediği ve bunun çevredeki vatandaşların dikkatini çektiği belirtildi.

vatandaş tepkisi ve riskler:

Olay, hem kadının hem de bebeğin can güvenliği ile bebeğin sağlığı açısından risk yaratması nedeniyle tepkilere yol açtı. Soğuk havada trafikte bulunan araçların arasına girilmesinin ve uzun süre dışarıda beklemenin olumsuz etkileri vurgulanırken, görüntüler sosyal çevrede endişe ve eleştiri uyandırdı.

ESKİŞEHİR’DE HAVA SICAKLIĞININ DÜŞMESİNE ALDIRIŞ ETMEYEN BİR KADININ, KUCAĞINDAKİ BEBEKLE BİRLİKTE ALPU KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI’NDA SÜRÜCÜLERDEN PARA İSTEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.