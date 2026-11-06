Söğüt kaymakamlığı, voleybol ve masa tenisinde bölge yolcusu

müsabakalar ve kazanılan branşlar:

Türkiye Geneli Kamu Spor Oyunları Turnuvası kapsamında Bilecik'te düzenlenen müsabakalarda Söğüt Kaymakamlığı takımları iki branşta şampiyon oldu. Elde edilen birincilikler voleybol ve masa tenisinde gerçekleşti ve takımlar, bu sonuçla Marmara Bölge Müsabakaları'na katılma hakkı elde etti.

takımların ziyaretleri:

Şampiyon olan ekipler, kazandıkları dereceler sonrası Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret etti. Ziyarette başarı paylaşılırken, ilçenin spora verdiği destek ve takım disiplinine dikkat çekildi.

kaymakamın değerlendirmesi:

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "İki farklı branşta elde edilen bu başarı bizleri gururlandırdı. Takımlarımızın gösterdiği azim ve mücadele için kendilerini tebrik ediyorum. Marmara Bölge Müsabakalarında da ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İKİ BRANŞTA ŞAMPİYON OLDULAR