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Söğüt kaymakamlığı, voleybol ve masa tenisinde bölge yolcusu

Söğüt kaymakamlığı takımları, Kamu Spor Oyunları turnuvasında voleybol ve masa tenisinde şampiyon olarak Marmara bölge müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt kaymakamlığı, voleybol ve masa tenisinde bölge yolcusu

müsabakalar ve kazanılan branşlar:

Türkiye Geneli Kamu Spor Oyunları Turnuvası kapsamında Bilecik'te düzenlenen müsabakalarda Söğüt Kaymakamlığı takımları iki branşta şampiyon oldu. Elde edilen birincilikler voleybol ve masa tenisinde gerçekleşti ve takımlar, bu sonuçla Marmara Bölge Müsabakaları'na katılma hakkı elde etti.

takımların ziyaretleri:

Şampiyon olan ekipler, kazandıkları dereceler sonrası Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret etti. Ziyarette başarı paylaşılırken, ilçenin spora verdiği destek ve takım disiplinine dikkat çekildi.

kaymakamın değerlendirmesi:

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "İki farklı branşta elde edilen bu başarı bizleri gururlandırdı. Takımlarımızın gösterdiği azim ve mücadele için kendilerini tebrik ediyorum. Marmara Bölge Müsabakalarında da ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İKİ BRANŞTA ŞAMPİYON OLDULAR

İKİ BRANŞTA ŞAMPİYON OLDULAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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