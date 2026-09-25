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Söğüt koylarında ortak temizlik: 125 torba ve yaklaşık bir ton atık toplandı

Muğla Büyükşehir'in öncülüğünde Ekotim, Akdeniz Çevre Platformu ve gönüllüler Söğüt-Taşlıca hattında iki saatte yaklaşık bir ton ve 125 torba atık topladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Söğüt koylarında ortak temizlik: 125 torba ve yaklaşık bir ton atık toplandı

etkinliğin kapsamı ve sonuçları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Söğüt Mahallesi kıyılarında düzenlenen kıyı temizliğinde, karayoluyla ulaşılamayan koylarda yoğunlaşan plastik ve mikroplastik atıklara müdahale edildi. Etkinlikte Söğüt-Taşlıca hattı taranarak iki saat içinde yaklaşık bir ton atık ve 125 torba çöp toplandı.

Çalışma, plastik atıkların deniz ve kıyı ekosistemine etkisine dikkat çekmeyi amaçladı. Kıyılara deniz yoluyla taşınan mikroplastikler ve rüzgarlı havalarda koylardan çevredeki işletmelerin önüne sürüklenen atıklar etkinlikte öne çıkan sorunlar arasındaydı.

sivil toplum ve yerel aktörlerin rolü:

Etkinliğe Ekotim Marmaris Derneği, Akdeniz Çevre Platformu, Söğüt Mahalle Muhtarı Yusuf Selçuk, Söğüt Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi ve çok sayıda gönüllü katıldı. Ekotim Marmaris Derneği Başkanı İbrahim Özipek yapılan çalışmanın koruma ve temizlik faaliyetlerinin parçası olduğunu, bölgenin korunması için çöp teknesi ve çöp istasyonu gibi kalıcı altyapıların önem taşıdığını vurguladı.

Dernek gönüllülerinden Sude Kayadinç ise ekibin Marmaris merkezli olarak kışın ağaç dikimi, yazın ise kıyı temizliği yaptığını, amaçlarının çevre bilincini artırmak ve deniz turizmi açısından Marmaris'in doğal değerlerini yaşatmak olduğunu belirtti.

kalıcı çözümler çağrısı:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras temizliğin önemine dikkat çekerek doğaya bırakılan her atığın yalnızca bırakıldığı yeri değil denizleri ve kıyıları da etkilediğini söyledi. Başkan Aras, kentteki doğal değerlerin korunması için çalışmaların süreceğini ancak kalıcı çözümün toplumun tamamının göstereceği duyarlılıkla mümkün olacağını ifade etti.

Yerel yetkililer ve STK temsilcileri, benzer etkinliklerin düzenli hale getirilmesi, koylara hizmet verecek altyapı yatırımları ve toplumda atık azaltma bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Söğüt kıyılarında yürütülen bu çalışma, bölgedeki mikroplastik kirliliğine dikkat çekmeyi ve yerel toplulukları harekete geçirmeyi amaçlayan somut bir adım olarak öne çıktı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PLASTİK ATIKLARIN DENİZ VE KIYILARDA OLUŞTURDUĞU KİRLİLİĞE DİKKAT...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PLASTİK ATIKLARIN DENİZ VE KIYILARDA OLUŞTURDUĞU KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA MARMARİS SÖĞÜT’TE KIYI TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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