Söğütçük'te hünnap coşkusu festivalle büyüdü

Söğütçük'te tarım ve lezzet bir araya geldi:

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesi, bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Hünnap Festivali ile gün boyu süren bir şölene ev sahipliği yaptı. Demirci Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe, ilçe merkezi ve çevre mahallelerden gelen yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Stantlar, yerel üreticilerin ürünleri ve mahalle süslemeleri festival alanını renkli bir görünüme bürüdü.

Organizatörler, festivalin hem bölge ekonomisine hem de coğrafi işaretli Demirci hünnabının ulusal düzeyde tanıtımına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. Yerel üreticiler, hem doğrudan satış hem de tanıtım açısından yoğun ilgi gördü.

Yarışma ve dereceye girenler:

Festivalin en heyecanlı bölümü, bölgenin en kaliteli hünnaplarını belirlemek üzere düzenlenen yarışma oldu. Toplam 35 hünnap üreticisinin katıldığı yarışmada jüri; irilik, tat, aroma ve dış görünüm kriterlerine göre değerlendirme yaptı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarından oluşan jüri heyeti titizlikle incelemeler yaptı.

Değerlendirme sonucunda Adem Ulus 290 puan ile birinci olurken, Mehmet Kanca ikinci, Erkan Ulus üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere ödül ve madalyaları Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli tarafından takdim edildi; protokol üyeleri üreticileri tebrik ederek bol kazanç diledi.

Kültür, konser ve ikramlar:

Programda Söğütçük Mahallesi Kadın Halk Oyunları ekibinin sunduğu yöresel gösteriler, Ege'nin zengin kültürel mirasını sahneye taşıdı ve ilgiyle izlendi. Akşam bölümünde ise Türk Halk Müziği sanatçısı Uğur Önür konser verdi; sanatçı, seslendirdiği türkülerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin sonunda Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi, sanatçıya günün anısına özel bir halı takdim ederek misafirperverlik örneği sergiledi. Etkinlik boyunca alandaki katılımcılara, yöre mutfağından seçilmiş 5 çeşit geleneksel yemek ikram edildi.

Festival açılışında konuşan Kaymakam Fatih Bayram, Söğütçük'ün toprak yapısı ve bereketiyle adeta bir hünnap cenneti olduğunu vurguladı ve ürünlerin tanıtımının önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Erkan Kara ise festivalin ilkini gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek bu etkinliği geleneksel hale getirip büyüteceklerini söyledi ve üreticilere bol kazanç temennisinde bulundu.

Birinci kez düzenlenen organizasyon, bölgesel ürünlerin tanıtımı, üretici motivasyonunun artırılması ve kültürel paylaşım açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi; katılımcılar festival atmosferi ve etkinliklerin zenginliğiyle günü memnuniyetle tamamladı.

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE TARIMIN VE COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLERİN KALBİ SÖĞÜTÇÜK MAHALLESİ'NDE ATTI.