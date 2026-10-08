Söğütçük'ün ulaşımına nefes: 11 kilometrelik yol çift kat sathi kaplamaya geçti

çalışmanın kapsamı ve ilerleyişi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesi ile Bardakçı yol ayrımı arasındaki 11 kilometrelik yol için başlattığı çalışmaları sahaya taşıdı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projede öncelikle yolun dar kalan bölümlerinde genişletme yapıldı, orman izinleri alınarak gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi.

Genişletme çalışmalarının ardından alt temel malzeme serimi tamamlandı ve ekipler, planlandığı şekilde çift kat sathi kaplama uygulamasına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yolun hem taşıma kapasitesi artacak hem de sürüş güvenliği ve konforu yükseltilmiş olacak.

belediye yetkilileri ne söyledi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çalışmalar hakkında, "Manisa’mızın 17 ilçesinde, merkezden kırsala halkımızın ihtiyaç duyduğu her noktada çalışıyoruz. Söğütçük Mahallemizin uzun yıllardır beklediği bu yol da bunlardan biri. Yolun genişletme ve altyapı çalışmalarının ardından asfalt uygulamasına başladık. Çalışmalarımızı tamamladığımızda Söğütçük’ün ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmiş olacağız. Söz verdiğimiz gibi Manisa’nın her noktasında çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Projeyi sahada yöneten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Demirci Şantiye Şefi Gökhan Değirmenci de çalışmanın aşamalarına dair bilgi vererek, "Bardakçı Mahallesi yol ayrımı ile Söğütçük Mahallemiz arasındaki 11 kilometrelik yolumuzda öncelikle yol genişletme çalışmalarımızı yaptık. Ardından alt temel malzeme serimini gerçekleştirdik. Şimdi de çift kat sathi kaplama çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

mahalle sakinlerinin beklentileri ve katkılar:

Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi yolun uzun zamandır beklenen bir yatırım olduğunu vurgulayıp, Başkan Dutlulu ve belediye ekiplerine teşekkür etti: "Yolun bazı dar yerleri vardı. Orman izinleri alınarak bu bölümlerde genişletme yapıldı. Bugüne kadar niye asfaltlanmadı diye sabırsızlıkla bekliyorduk. Bu hizmeti bize sunan Besim Dutlulu Başkanıma mahallem ve şahsım adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz sabrettik, yolun özelliğini ve güzelliğini gördük. Yazın tozundan, kışın çamurundan kurtulacağız."

Mahalle sakinlerinden Bahriye Onar ise yolun hem günlük ulaşım hem de tarımsal üretim ve satış açısından hayati önemde olduğunu belirterek, "Bizim yayla yolumuz, aynı zamanda Demirci’ye ulaşım yolumuz. Tozda, toprakta araçlar oradan gitmekte çok zorlanıyordu. Fasulyemizi, kestanemizi, cevizimizi, hünnabımızı satmak için de bu yolu kullanıyoruz. Yolumuzun düzeltilmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye ekiplerinin sahadaki çalışmaları devam ederken, bölge sakinleri tamamlandığında ulaşımın daha güvenli ve konforlu olacağına dair beklentilerini koruyor. Projenin tamamlanmasıyla yazın toz, kışın çamur sorunu önemli ölçüde azalacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DEMİRCİ İLÇESİNE BAĞLI SÖĞÜTÇÜK MAHALLESİ’NİN UZUN YILLARDIR BEKLEDİĞİ YOL ÇALIŞMASINI HAYATA GEÇİRDİ. BARDAKÇI YOL AYRIMI İLE SÖĞÜTÇÜK MAHALLESİ ARASINDAKİ 11 KİLOMETRELİK YOLDA YOL GENİŞLETME VE TEMEL ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ÇİFT KAT SATHİ KAPLAMA UYGULAMASINA BAŞLANDI.