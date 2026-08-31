Dolar 48,2566 +0,06%
Euro 56,0148 +0,26%
Bist 14.343,91 -2,03%
Altın Gram 6.972,22 -0,79%
EUR/USD 1,1602 +0,13%
Brent Petrol 88,07 +2,26%
--°

Söğüteli köyünde jandarmadan kapsamlı silah araması: ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi

Kürtün'ün Söğüteli köyünde jandarmanın adli aramasında M.Ç.'ye ait ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Söğüteli köyünde jandarmadan kapsamlı silah araması: ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine M.Ç. isimli şahsın evinde arama yapılacağını belirleyerek çalışma başlattı. Yapılan planlı çalışma sonucu, Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünde bulunan adreste adli arama gerçekleştirildi.

ele geçirilen silah ve mühimmat:

Arama sonucunda jandarma ekiplerince 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Ayrıca 432 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet 7.62 milimetre çapında fişek ve 9 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Söz konusu silah ve mühimmatlar muhafaza altına alındı.

soruşturma ve hukuki süreç:

Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli M.Ç. hakkında adli tahkikata başlandı. Olayla ilgili deliller toplanarak gerekli adli işlemler yürütülüyor ve ele geçirilen malzemeler soruşturma dosyası kapsamında saklanıyor.

GÜMÜŞHANE&#039;NİN KÜRTÜN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR EVE DÜZENLENEN ADLİ ARAMADA RUHSATSIZ...

GÜMÜŞHANE'NİN KÜRTÜN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR EVE DÜZENLENEN ADLİ ARAMADA RUHSATSIZ TABANCA VE AV TÜFEĞİ İLE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kiracısını balkondan tüfekle vurarak öldüren ev sahibi tutuklandı
images

Samsun'da beton tesisinde gece bekçisi cansız bulundu
images

tatvan'da stepneye gizlenmiş 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi
images

Malatya'da İnönü Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tramvayda sığınan genç küfür tartışmasının ardından kuru sıkı tabancayla yaralandı

Salihli Belediyespor güven tazeledi; Hoze ile hedef şampiyonluk

Çorum'da Zafer Bayramı'nda at yarışları coşkusu

Ekonomide 24 çeyrektir süren büyüme: bakan Kacır rakamları paylaştı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı