Söğüteli köyünde jandarmadan kapsamlı silah araması: ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine M.Ç. isimli şahsın evinde arama yapılacağını belirleyerek çalışma başlattı. Yapılan planlı çalışma sonucu, Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünde bulunan adreste adli arama gerçekleştirildi.

ele geçirilen silah ve mühimmat:

Arama sonucunda jandarma ekiplerince 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Ayrıca 432 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet 7.62 milimetre çapında fişek ve 9 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Söz konusu silah ve mühimmatlar muhafaza altına alındı.

soruşturma ve hukuki süreç:

Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli M.Ç. hakkında adli tahkikata başlandı. Olayla ilgili deliller toplanarak gerekli adli işlemler yürütülüyor ve ele geçirilen malzemeler soruşturma dosyası kapsamında saklanıyor.

GÜMÜŞHANE'NİN KÜRTÜN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR EVE DÜZENLENEN ADLİ ARAMADA RUHSATSIZ TABANCA VE AV TÜFEĞİ İLE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.