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Söğütlü krosçular Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek

Söğüt ilçesindeki okul sporları kros il birinciliğinde dereceye giren öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğütlü krosçular Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek

Söğütlü sporcular Bilecik'i Türkiye sahnesinde temsil edecek

Söğüt ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Atletizm Kros İl Birinciliği müsabakalarında derece elde eden öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında yapılacak Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazandı. Yarışlarda sporcular 2, 3 ve 5 kilometrelik parkurlarda ter döktü.

Katılan okullar ve yarış mesafeleri:

Farklı kategorilerde derece alan öğrenciler arasında Ertuğrulgazi Ortaokulu, Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu, Söğüt Anadolu Lisesi ve Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesinden sporcular bulunuyor. Öğrenciler, 2, 3 ve 5 kilometrelik etaplarda performans göstererek grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Yerel yönetimden kutlama ve beklentiler:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, öğrencilerin elde ettiği derecelerle ilçeye gurur yaşattıklarını belirterek sporcuları ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti. Durgut, Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında ilimizi, ilçemizi ve okullarını temsil edecek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Dereceye giren sporcuların grup aşamasındaki performansları, Bilecik'in okul sporlarındaki görünürlüğünü artırma ve genç sporcuların ulusal platformlarda deneyim kazanması açısından önem taşıyor. İlçe düzeyindeki bu başarı, okulların atletizm altyapısı ve antrenörlerin çalışmalarının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

BİLECİKLİ KROS SPORCULARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA BİLECİK’İ TEMSİL EDECEK

BİLECİKLİ KROS SPORCULARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA BİLECİK’İ TEMSİL EDECEK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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