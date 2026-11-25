play-off yarı finalleri tamamlandı

Bilecik U12 Gençler Liginde 2026 futbol sezonu sona ererken play-off etaplarıyla şampiyonluk mücadelesi netlik kazandı. A Grubu'ndan Söğütspor ve Bozüyük Gücüspor, B Grubu'ndan ise 4 Eylülspor ile BFA ilk iki sırayı paylaşarak play-off'a kaldı.

yarı final maçları:

Geçtiğimiz hafta sonu İstasyon Sentetik Saha'da oynanan yarı final karşılaşmalarında Söğütspor ile BFA karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucunu belirleyen golle Söğütspor sahadan 1-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Aynı statta oynanan diğer yarı finalde ise 4 Eylülspor ile Bozüyük Gücüspor kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen maç 4 Eylülspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi ve 4 Eylülspor da finale yükseldi.

final maçı bilgileri:

Şampiyonluğu belirleyecek final mücadelesi Söğütspor-4 Eylülspor karşılaşması olacak. Final, pazar günü saat 13:00'te yine İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanacak ve lig şampiyonu bu maçla belirlenecek.

Play-off aşamasının tamamlanmasıyla birlikte genç futbolcuların performansları ve takım organizasyonları sezonun kapanışını yapacak; final maçında kupayı hangi takımın kaldıracağı pazar günü belli olacak.

SÖĞÜTSPOR, BFA'YI YENEREK FİNALE YÜKSELDİ