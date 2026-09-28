Söğüt'te 'adınıza kredi çekildi' diyerek 6 bilezik ve altınları alan sahte polis tutuklandı

Söğüt'te 'adınıza kredi çekildi' diyerek dolandırdı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak yaptığı telefon görüşmesinde "adınıza kredi çekildi" iddiasıyla güven sağladı ve mağduru kandırdı. Şüphelinin bu yöntemle elde ettiği ziynet eşyaları ve nakit, olayın ardından emniyet ekiplerinin başlattığı çalışma ile takip edildi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre şüpheli, mağdura "adınıza kredi çekildi, operasyon yapılıyor" şeklinde beyanlarda bulunarak panik ve güven karışımı bir ortam yarattı. Bu konuşma üzerine mağduru ikna eden zanlıdan 6 bilezik, 1 yarım altın, 6 çeyrek altın ve 8 bin TL nakit teslim alındı.

Gözaltı, ele geçirilenler ve tutuklama:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli B.Y., Bursa'da yakalandı ve Söğüt'e getirildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5 çeyrek altın, 1 yarım altın ve 3 bin 750 TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve olası diğer mağdurların tespiti çalışmaları sürüyor.

"ADINIZA KREDİ ÇEKİLDİ" DEDİ, 6 BİLEZİK VE ALTINLARI ALDI