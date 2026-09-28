Söğüt'te itfaiyecilerle dayanışma mesajı

Söğüt'te buluşma:

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İtfaiye Haftası nedeniyle Söğüt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personelle bir araya geldi. Toplantıda yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı ve saha deneyimleri paylaşıldı.

Başkan Durgut, personelle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi; çalışma koşulları, ekipman ihtiyaçları ve günlük müdahale süreçleri üzerine notlar aldı. Toplantı sonunda itfaiye ekibine çeşitli ikramlarda bulunuldu ve bağlılıkları için teşekkür edildi.

başkanın mesajı:

Can ve mal güvenliğimiz için gece gündüz demeden, büyük bir özveri ve cesaretle görev yapan tüm itfaiye personelimizin İtfaiye Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. sözleriyle Durgut, ekiplerin fedakârlığını vurguladı ve çalışmalarında kolaylık temennisinde bulundu.

görevlerin önemi ve yerel destek:

Toplantı, yerel yönetimin itfaiye hizmetlerine verdiği önemi gözler önüne serdi. Söğüt Belediyesi yetkilileriyle yürütülen görüşmeler, ekiplerin ihtiyaç duyduğu lojistik ve eğitim desteklerinin değerlendirilmesine zemin hazırladı. Vatandaş güvenliğinin sağlanmasında itfaiye personelinin rolü bir kez daha öne çıktı.

Etkinlik, hem moral hem de sahadaki koordinasyon açısından değerlendirilirken, Durgut'un mesajı personel arasında takdirle karşılandı ve hizmet kalitesinin sürdürülmesine yönelik adımların takip edileceği belirtildi.

BAŞKAN DURGUT, İTFAİYE PERSONELİYLE BULUŞTU