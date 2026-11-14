Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Söğüt'te okullarda güvenlik denetimi: servisler ve çevre incelendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, Çaltı ve Küre köylerindeki iki okul çevresinde trafik, servis ve giriş-çıkış güvenliğini kontrol etti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Söğüt'te okullarda güvenlik denetimi: servisler ve çevre incelendi

Okul çevrelerinde kapsamlı denetim

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimin yapıldığı noktalar:

Ekipler, Çaltı köyündeki Çaltı İlk ve Ortaokulu ile Küre köyündeki Küre Dursun Fakıh İlk ve Ortaokulu çevresinde incelemelerde bulundu. Denetimlerde okul çevresindeki trafik güvenliği, öğrencilerin okula giriş ve çıkışları ile okul servis araçlarının genel durumları kontrol edildi.

Gözlemler ve sonuç:

Yapılan kontrollerde servis araçlarının ve okul çevresindeki trafik düzeninin uygun olduğu tespit edildi; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

SÖĞÜT’TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM

SÖĞÜT’TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı
images

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı
images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı