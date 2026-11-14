Söğüt'te okullarda güvenlik denetimi: servisler ve çevre incelendi

Okul çevrelerinde kapsamlı denetim

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimin yapıldığı noktalar:

Ekipler, Çaltı köyündeki Çaltı İlk ve Ortaokulu ile Küre köyündeki Küre Dursun Fakıh İlk ve Ortaokulu çevresinde incelemelerde bulundu. Denetimlerde okul çevresindeki trafik güvenliği, öğrencilerin okula giriş ve çıkışları ile okul servis araçlarının genel durumları kontrol edildi.

Gözlemler ve sonuç:

Yapılan kontrollerde servis araçlarının ve okul çevresindeki trafik düzeninin uygun olduğu tespit edildi; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

SÖĞÜT’TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM