Söğüt'te ülkü ocakları çadırı ve bozkurt figürleri şenlikte öne çıktı

Ülkü Ocakları çadırı şenlik atmosferinde merkezî bir noktaya dönüştü

Bu yıl 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Söğüt'te gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörüklerin kurduğu çadırlara ek olarak, Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı tarafından kurulan çadır ve önündeki bozkurt figürleri şenlik alanında yoğun ilgi topladı. Ziyaretçiler çadır önü teşhirini fotoğraflarken, teşkilat mensuplarının alan içindeki görünürlüğü ve düzenli duruşu dikkat çekti.

Çadır ve bozkurt figürlerinin ilgisi:

Çadır önündeki figürlerin hem sembolik hem de görsel bir cazibe merkezi haline gelmesi, vatandaşların ve şenlik misafirlerinin yoğun ilgisiyle sonuçlandı. Ülkü Ocakları mensupları yalnızca bu serginin yanı sıra misafirperverlik, samimi iletişim ve disiplinli duruşlarıyla da gözle görünür bir varlık gösterdi. Şenlik boyunca atılan sloganların arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye bağlılık ifade eden seslenişler de duyuldu.

Organizasyon, güvenlik ve teşekkürler:

Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler ve teşkilatın erken dönemde başlattığı planlama ile koordinasyon çalışmaları, programın huzurlu biçimde geçmesine katkıda bulunduğu belirtildi. Emirler, çalışmaları ve emeği geçenleri tebrik ederken, özellikle güvenliğin sağlanmasına katkı veren birimlere teşekkür etti.

Emirler'in açıklamasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın vizyonuna atıf yapıldı ve gençlik yetiştirme hedeflerinin gündemde olduğu vurgulandı. Emirler, "745’incisini idrak ettiğimiz Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerimizi büyük bir gurur ve heyecan içerisinde tamamladık. Söğüt, yalnızca Bilecik’imizin değil, Türk tarihinin ve Türk milletinin hafızasında müstesna bir yere sahiptir. Ecdadımızdan bize miras kalan bu tarihi ve manevi atmosferin gelecek nesillere aktarılması, şehrimizin tanıtılması ve Söğüt’ün taşıdığı tarihi misyonun yaşatılması bizim için son derece kıymetlidir. Şenliklerin hazırlanmasından tamamlanmasına kadar emeği geçen bütün kurumlarımıza, görevlilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Başta Bilecik İl Emniyet Müdürümüz Erdem Çağlar olmak üzere, şenlikler boyunca büyük bir hassasiyetle görev yapan Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli personeline ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza karşı göstermiş oldukları samimi, yapıcı ve cana yakın yaklaşımın yanı sıra güvenlik ve huzurun sağlanması noktasında ortaya koydukları özverili çalışma takdire şayandır. Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı olarak üç gün boyunca büyük bir fedakârlıkla görev yapan, misafirlerimizi ağırlayan, Söğüt’ün ve teşkilatımızın vakarına yakışır biçimde hareket eden bütün dava arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler, tarihimizin başladığı bu kutlu topraklara ve ecdadımızın emanetine dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Şenlik süresince hem kültürel temsil hem de teşkilat pratiği bağlamında Ülkü Ocakları mensuplarının sahadaki varlığı; disiplin, misafirperverlik ve koordinasyon becerileriyle örtüştü. Emniyet güçleriyle kurulan işbirliği ve alınan önlemler, programın huzurlu geçmesine destek verdiği ifade edildi. Ziyaretçiler çadır önünde fotoğraf ve sohbetler gerçekleştirdi; birçok kişi organizasyonun tarihi atmosferi koruma çabasını takdir etti.

Sonuç olarak, söğüt şenlikleri çerçevesinde Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı'nın çadırı ve önündeki bozkurt sembolleri, hem görsel hem de toplumsal olarak etkin bir unsur olarak öne çıktı ve şenlik ziyaretçilerinin dikkatini çeken unsurlar arasında yer aldı.

SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ’Yİ ANMA VE YÖRÜK ŞENLİKLERİ'NE ÜLKÜ OCAKLARI BİLECİK İL BAŞKANLIĞI DAMGA VURDU