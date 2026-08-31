Söğüt’ün altyapısına 600 milimetre çapında iki kilometrelik kanalizasyon yatırımı

Söğüt’ün altyapısı için 600 milimetre çapında iki kilometrelik kanalizasyon yenilemesi
Söğüt’te Küsnük Yolu'nda Söğüt Belediyesi ekipleri ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut kanalizasyon hattının yenilenmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında toplam 2 kilometrelik hat, 600 milimetre çapında muflu beton borular kullanılarak yenilenecek.
"Çalışmalar kapsamında toplam 2 kilometrelik hattımızı 600 milimetre çapında muflu beton borular kullanarak yenileyeceğiz. Söğüt’ümüzün altyapısını günü kurtaran değil, geleceğe hizmet edecek kalıcı yatırımlarla güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.
İşin kapsamı:
Projede toplam 2 kilometrelik kanalizasyon hattı 600 milimetre çapında muflu beton borular ile yenilenecek. Çalışmalar Küsnük Yolu'nda gerçekleştiriliyor.
Hedefler:
Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, projenin altyapıyı kalıcı yatırımlarla güçlendirmeyi amaçladığını ve ilçenin geleceğine hizmet edeceğini vurguladı.
BİLECİK'TE 2 KİLOMETRELİK KANALİZASYON HATTI YENİLENİYOR
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