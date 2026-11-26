Söğüt’te sondaj çalışmasıyla yeni içme suyu kaynağı keşfedildi

Söğüt Belediyesi'nin Kızılsaray köyü yolu üzerindeki sondaj çalışmasında, ilçenin uzun yıllar sürecek içme suyu ihtiyacını karşılayacak bir kaynak bulundu. Yapılan debi ölçümlerinde saniyede 35 litre su akışı tespit edildi; sondaj derinliği 160 metre olarak kaydedildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Bulunan bu su ilçeye adeta ilaç gibi geldi" ifadelerini kullandı.

Kayıt ve ölçüm sonuçları:

Yetkililer, üç gün süren denemeler boyunca debide herhangi bir düşüş gözlemlenmediğini bildirdi. Bulunan kaynağın ilçenin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayabileceği belirtilirken, çıkan su ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Önceden Karasu içe hattında sık sık yaşanan patlamalar sonrası süregelen su kesintileri, yeni kaynağın devreye alınmasıyla azaltılmayı hedefliyor.

Hedefler ve sonraki adımlar:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çalışmaları ve hedeflerini şöyle özetledi: "Yola çıkarken hedeflerimiz belliydi. İçme suyu altyapımızı yenilemek, alternatif su kaynakları oluşturmak ve hemşerilerimize kesintisiz su hizmeti sunmak." Başkan Durgut, sondaj sonrası süreci de anlatarak, "Şimdi sırada su analizleri ve yeni kaynağımızı yıl sonuna kadar depolarımıza ulaştırmak için yapacağımız isale hattı çalışmaları var. Hedefimiz, Karasu hattında yaşanabilecek muhtemel arızalarda dahi Söğüt’ümüzün susuz kalmaması" dedi.

Belediye yetkilileri, isale hattı ve bağlantı çalışmalarının tamamlanması için programlarını hızlandırırken, bu süreçte altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yaşanan geçici kesintiler için vatandaşların sabır ve anlayışına teşekkür etti.

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKAN FERHAT DURGUT, YAPILAN SONDAJ ÇALIŞMASINDA İLÇENİN 50 YILLIK SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK BİR KAYNAK BULUNDUĞUNU BELİRTEREK "BULUNAN BU SU İLÇEYE ADETA İLAÇ GİBİ GELDİ" DİYE BELİRTTİ.