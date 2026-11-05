Şok Marketler yeni mağaza konsepti ve Win ile 9 ayda 270,1 milyar TL satışa ulaştı

şirketin 9 aylık performansı:

Şok Marketler, 2026 yılının ilk dokuz ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel %4,9 artırarak toplam 270,1 milyar TL seviyesine taşıdı. Şirket, yaygın mağaza ağı ve operasyonel yapısındaki güç sayesinde büyümesini sürdürdü.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincirin mağaza sayısı dönem sonunda 11 bin 199e ulaşırken, istihdama katkısı da öne çıktı; şirketin çalışan sayısı 52 bini aşkın seviyede devam ediyor.

mağaza konsepti ve müşteri deneyimi:

Şok, tüketici beklentilerine daha iyi yanıt vermek amacıyla hayata geçirdiği yeni mağaza konseptini yaygınlaştırıyor. Daha geniş satış alanı ve zengin ürün portföyü sunan bu mağazalarda kafe ve yeme-içme alanları, günlük taze fırın ürünleri ve hazır yemek seçenekleri bulunuyor. Şirket, dönüşümle müşterilerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayacak, konforlu ve modern alışveriş ortamları oluşturmayı hedefliyor.

Sadakat programı Win aracılığıyla müşterilere hem mağaza içi hem de dijital kanallarda ek avantajlar sunuluyor. Yıl boyunca düzenlenen kampanyalar temel ihtiyaçlardan farklı kategorilere kadar genişleyen fırsatlarla tüketici bütçesine katkı yapıyor.

tedarik zinciri ve gıda güvenliği çalışmaları:

Gıda güvenliğini güçlendirmeye yönelik adımlar şirketin öncelikleri arasında yer alıyor. Şok Marketler, taze meyve-sebzede başlattığı pestisit analizlerini tedarik platformlarındaki kendi laboratuvarlarında yürütüyor. Uygulama domatesten başlayıp biber, portakal, mandalina ve sarımsak ile genişletildi; yılın üçüncü çeyreğinde ise üzüm, lahana çeşitleri ve kırmızı soğan analiz kapsamına alındı.

Analiz sonuçları üreticilerle paylaşılıyor ve QR kodlar üzerinden müşterilerin erişimine sunularak şeffaflık sağlanıyor. Bu yaklaşım, doğru tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı vermeyi amaçlıyor.

Şirket ceo'su Uğur Demirel, ilk dokuz aylık sonuçları değerlendirirken operasyonel güç, mağaza dönüşümü, Win programı ve gıda güvenliği adımlarının büyümeyi desteklediğini belirtti. Demirel, önümüzdeki dönemde mağazalara, dijital kanallara ve operasyonel altyapıya yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

ŞOK MARKETLER, 2026 YILI İLK DOKUZ AYLIK FİNANSAL SONUÇLARINI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU’NDA (KAP) AÇIKLADI. ŞİRKET, YILIN İLK 9 AYINDA SATIŞLARINI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE REEL OLARAK YÜZDE 4,9 ARTIRARAK 270,1 MİLYAR TL’LİK SATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.