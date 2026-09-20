Sokak estetiği ve güçlü ses: Tuning Fest Diyarbakır ikinci yılını kutladı

Tuning Fest Diyarbakır 2026, modifiye otomobil tutkunlarını bir kez daha Nevruz Park’ta buluşturdu. Bağlar ilçesindeki etkinlikte klasik modellerden modern tasarımlara kadar farklı tipte araçlar sergilendi; katılımcılar dış tasarım, jant değişiklikleri, aksesuar uygulamaları ve gelişmiş ses sistemleriyle dikkat çekti.

Festival alanında araçlar:

Etkinlik alanında yer alan araçlar, sahiplerinin yaptıkları özelleştirmelerle öne çıktı. Egzoz düzenlemeleri, ters açılır kapılar, sis farları ve özel jant uygulamaları sıkça görülen detaylardı. Ziyaretçiler sergilenen araçları inceleyip fotoğraf çekti; bazı modellerin ses sistemleri ve görsel uygulamaları kalabalığın ilgisini topladı.

Katılımcılar ve organizatörün sözleri:

Festivalin organizatörü Mehmet Beşir Yalçın, geçen yılki etkinliğin ardından bu yılın ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yalçın, "Bu sene Diyarbakır’da 'Tuning Fest'in ikincisini düzenliyoruz. 45 ayrı memleketten katılımcılar var. Araçlarını getirdiler. Kardeşlik ve dostluğun buluştuğu bir ortam söz konusu" dedi ve desteklerinden dolayı Diyarbakır Valiliği'ne teşekkür etti.

Sait Güzeluçar (Bitlis Tatvan) etkinlikte 7 araçla yer aldıklarını söyleyerek, "Diyarbakır halkı bizi çok güzel misafir etti. Araçlarımızın hazırlanması 10 gün sürdü. 10 günde tüm hazırlıklarımızı festival için bitirdik ve sağ salim buraya getirdik" diye konuştu. Ayrıca Yusuf Bağdaş, Amed Sportif Faaliyetler taraftarı olarak aracını takım logosuyla kaplatarak katıldığını, hazırlık için bir hafta boyunca yoğun çalıştıklarını ve sokakta araçlarını görenlerin korna çalıp selam verdiğini aktardı.

Gün boyu süren etkinlik boyunca otomobil meraklıları deneyimlerini paylaştı, araç sahipleri ve ziyaretçiler arasında sohbetler kuruldu. Organizasyon, bölgedeki modifiye kültürünün görünürlüğünü artırırken katılımcılar arasında dayanışma ve paylaşım ortamı oluşturdu.

MODİFİYE OTOMOBİL TUTKUNLARINI BULUŞTURAN "TUNİNG FEST DİYARBAKIR 2026", İKİNCİ KEZ KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI.