Dolar 49,1675 +0,11%
Euro 55,3777 +0,42%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.630,23 +0,17%
EUR/USD 1,1264 +0,36%
Brent Petrol 101,11 +0,53%
--°

sokak gürültüsü iki aileyi karşı karşıya getirdi: zincir, keser ve bıçaklı saldırı iddiası

Adana'da çocukların gürültüsünü uyaran aile ile diğer aile arasında başlayan tartışma, ertesi gün zincir, keser, sopa ve bıçaklı saldırıya dönüştü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:46

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 13:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

sokak gürültüsü iki aileyi karşı karşıya getirdi: zincir, keser ve bıçaklı saldırı iddiası

olayın özeti:

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de 12 Eylül tarihinde çıkan tartışma, ertesi gün yeniden alevlendi. İddiaya göre sokakta oynayan çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle uyarıda bulunan Serpil Ulusoy ile çocukların aileleri arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin ilk müdahalesiyle taraflar sakinleştirilse de sonraki gün bazı aile üyelerinin ellerinde zincir, keser, sopa ve bıçak olduğu belirtilen bir grupla Serpil Ulusoy'un evinin önüne gelmesi sonucu kavga çıktı.

olayın seyri:

Olayın başlamasına ilişkin iddialara göre, ilk tartışmanın ardından aynı aileden S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu kişiler ertesi sabah evin önüne geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga halini aldı. Çıkan kavgada Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından darp raporu alarak polise şikayette bulundu.

mağdurların ifadeleri ve soruşturma:

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., N.K. ve H.İ.Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anına ilişkin görüntülerin çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi. Mağdur aile üyeleri görüntülerin ve serbest bırakılma kararının ardından tepkili olduklarını ifade etti.

Saldırıya uğrayan Emre Ulusoy olayı anlatarak, "Evimize zincir, bıçak, keserlerle geldiler. Kafama keserle vurdular, anneme zincirle vurdular. Bu adamlar ertesi gün serbest kaldı adalet istiyoruz" dedi. Mehmet Ulusoy ise eşinin baygın olmasına rağmen darp edildiğini söyleyerek, "Benim çocuğumun kafasına keserle vurdular. Benim çocuğum ölebilirdi. Köyden geldiler gece bu olayı organize ettiler sabah yaptılar. Bizi kameraya çektirdiler. Benim çocuğum, eşim ölse kim verecek hesabını. Ben adalet istiyorum" diye konuştu. Serpil Ulusoy ise hasta olduğu için çocukları sessiz olmaları konusunda uyardığını belirterek, "Olayın ardından karşımıza gelip gülüyorlar. Devletin adaletini istiyoruz. Evimi bastılar. Bıçakları zincirleri sallayarak üstümüze geliyorlar. Ben baygınken beni dövdüler. Biz o gün ölebilirdik" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis ekipleri şüphelilerin ifadelerine ve olay yeri ile güvenlik kamerası kayıtlarına dayanarak inceleme yapıyor.

ADANA’DA ÇOCUKLARIN ÇIKARDIĞI GÜRÜLTÜ NEDENİYLE BAŞLAYAN TARTIŞMA ZİNCİR, KESER, SOPA VE...

ADANA’DA ÇOCUKLARIN ÇIKARDIĞI GÜRÜLTÜ NEDENİYLE BAŞLAYAN TARTIŞMA ZİNCİR, KESER, SOPA VE BIÇAKLARIN KULLANILDIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. OLAYDA AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANIRKEN, GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI. KAVGA ANLARI İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması
images

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı
images

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor
images

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi