Sokak oyunu alev aldı, çocuklar kendi çabalarıyla yangını söndürdü

Şanlıurfa'da sokağa bırakılan koltuk ateşe verildi

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup çocuk, sokağa bırakılan koltuğu ateşe vererek eğlenceye dönüştürdü ve kısa sürede alevler büyüdü.

Yangının büyümesi ve söndürme çabaları:

Koltuk alev alınca çocuklar yangını söndürmek için taş atarak ve plastik şişelerle su dökerek müdahale etti. Müdahale bir süre devam etti, koltuğun büyük bölümü yandı; daha sonra çocukların üzerine su dökmesiyle yangın söndürüldü.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Çevredeki mahalle sakinleri, çocukların bu şekilde ateşle oynamasına tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde söndürme çabaları ile mahalle sakinlerinin tepkisi yer aldı.

ŞANLIURFA’DA ÇOCUKLAR ÖNCE YAKTI SONRA SÖNDÜRDÜ