Dolar 48,7748 +0,03%
Euro 56,0427 +0,07%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.905,48 -0,48%
EUR/USD 1,1485 -0,05%
Brent Petrol 98,07 -1,23%
--°

Sokak oyunu alev aldı, çocuklar kendi çabalarıyla yangını söndürdü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde çocuklar sokağa bırakılan koltuğu ateşe verip taş ve şişelerle söndürmeye çalıştı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:23

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 18:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sokak oyunu alev aldı, çocuklar kendi çabalarıyla yangını söndürdü

Şanlıurfa'da sokağa bırakılan koltuk ateşe verildi

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup çocuk, sokağa bırakılan koltuğu ateşe vererek eğlenceye dönüştürdü ve kısa sürede alevler büyüdü.

Yangının büyümesi ve söndürme çabaları:

Koltuk alev alınca çocuklar yangını söndürmek için taş atarak ve plastik şişelerle su dökerek müdahale etti. Müdahale bir süre devam etti, koltuğun büyük bölümü yandı; daha sonra çocukların üzerine su dökmesiyle yangın söndürüldü.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Çevredeki mahalle sakinleri, çocukların bu şekilde ateşle oynamasına tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde söndürme çabaları ile mahalle sakinlerinin tepkisi yer aldı.

ŞANLIURFA’DA ÇOCUKLAR ÖNCE YAKTI SONRA SÖNDÜRDÜ

ŞANLIURFA’DA ÇOCUKLAR ÖNCE YAKTI SONRA SÖNDÜRDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi...
images

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti
images

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Kayseri'de trafikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı