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Sokak sokak dinleyip çözüm sözü veren başkan Faruk Özlü

Dr. Faruk Özlü, Yeni Mahalle'de 49. mahalle sohbetinde yağmura rağmen vatandaşların taleplerini dinledi; Kanal Sokak'taki kot sorunu dahil çözüm talimatı verdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sokak sokak dinleyip çözüm sözü veren başkan Faruk Özlü

Yeni Mahalle'de 49. mahalle sohbeti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yağışlı ve soğuk havaya rağmen Yeni Mahalle'de 49'uncu mahalle sohbetini gerçekleştirdi. Alanı dolduran mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek dinleyen başkan, ilgili birim müdürlerine öneriler üzerinde çalışma yapılması yönünde talimatlar verdi. Hafta sonu mesaisini şehir merkezinde yoğun şekilde geçiren Özlü'ye AK Parti il teşkilatı mensupları, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Toplantının devam edeceğini belirten Özlü, mahalle sohbetlerinin yaz başında başladığını ve yağmur ya da kar fark etmeksizin toplantıların sürdürüleceğini vurguladı. Bu çalışmaların rehberini iki unsur oluşturuyor, biri 100 proje kitabımız, diğeri ise mahalleden gelen talepler olarak ifade edildi.

Kanal Sokak kot sorununa üçlü çözüm:

Mahallede en çok gündeme gelen konu olan Kanal Sokak'taki kot farkı için Özlü sahayı bizzat inceledi. Sorunun çözümünde görevli üç kurumun DSİ, doğalgaz firması ve Düzce Belediyesi olduğu belirtildi. Alanda doğalgaz boru hattı bulunduğu için deplase çalışması yapılması gerektiği, yolun yaklaşık 1,5 metre aşağıya indirileceği ve bunun için maliyet hesabı yapılacağı kaydedildi. Üç kurumun müştereken çalışacağı, sorumlulukların en kısa sürede yerine getirileceği bildirildi.

Altyapı, trafik düzenlemeleri ve güvenlik talepleri:

Başkan Özlü, muhtarlık aracılığıyla iletilen talepleri okudu ve yeni yapılaşma alanlarındaki asfaltlı sokaklara zarar verilmemesi amacıyla müteahhitlere uyarı yapılmasını istedi. Mahalle girişinde bazı sokakların trafik akışının tek yön olması önerileri ilgili birimlere talimat verilerek iletildi. Parklarda güvenliğin sağlanması yönündeki şikayetler ise ilgili başkan yardımcısına yönlendirildi; asayiş ve güvenlik konusunda kamusal alanlar için gereken her türlü önlemin alınacağı belirtildi.

Pazaryeri talepleri, çevre temizliği ve su ücretleri:

Semt pazarı talebiyle ilgili olarak Başkan Özlü, konunun esnaf odası ile istişare edilmesi gerektiğini, pazarcı esnafının talebinin de sürece dahil olması gerektiğini kaydetti. Kapalı pazaryeri tercih eden esnaf için uygun yer bulunması halinde planlama yapılabileceği ifade edildi. Bahçe atıklarının düzenli toplanmasına yönelik taleplere değinen Özlü, bu atıkların mahallelerden haftanın belli bir gününde toplanması gerektiğini ve gelişi güzel atılmasının engelleneceğini belirtti; sorumluluğun vatandaş ve kurumlar arasında paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Su ücretlerine ilişkin eleştirilere yanıt veren Başkan Özlü, Düzce'deki suyun bölgedeki en ucuz su olduğunu, fiyatın metreküpü 23 TL seviyesinde bulunduğunu söyledi ve diğer vergilerin her ilde mevcut olduğunu hatırlattı. Ulaşım ve su ücretlerinin çevre illere göre daha uygun tutulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Cadde ve sokakların yıkanması programı:

Artan yapılaşma ve hafriyat çalışmaları nedeniyle çevre kirliliğini önlemek amacıyla bir program hazırlandığı, ilk etapta 15 mahallede cadde ve sokakların yıkanacağı bildirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile yapılan program doğrultusunda hafriyat kamyonlarının asfaltı bozmasının engelleneceği ve inşaat sahipleriyle de görüşülerek yerlerin tertemiz tutulacağı belirtildi.

Mahalle toplantısı, vatandaşlarla birebir görüşmelerin ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİNİN 49’UNCUSUNU YENİ MAHALLEDE...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİNİN 49’UNCUSUNU YENİ MAHALLEDE GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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