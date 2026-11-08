Sokak tezgahında 45 bıçak: Eskişehir'de satıcıya bin 764 lira ceza

zabıta müdahalesi ve idari işlem:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Alpu ilçesinden Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda seyyar tezgahta bıçak satışı yaptığı tespit edilen S.Ş.'yi yakaladı. Yapılan incelemede şahsın tezgahında toplam 45 adet kesici alet bulunduğu belirlendi.

Valiliğin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca alınan 2026/6 sayılı Genel Emir kapsamında, kamusal alanda kesici ve delici aletlerin maksat dışı taşınmasını engellemeye yönelik karar gereğince S.Ş.'ye bin 764 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen malzemeler tutanakla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

zabıta ve polisin açıklamaları:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli zabıta komiseri İbrahim Ergör, ekiplerin il genelinde seyyar ve dilenci denetimleri yürüttüğünü belirterek, Ertaş Caddesi'nde muhtelif cins bıçakların tezgâhta satışa sunulduğunu söyledi. Ergör, bıçakların müsadere edilerek emniyete teslim edildiğini ve aynı tezgâhta cep telefonu, kemer, cüzdan, gözlük, tespih gibi diğer eşyaların da bulunduğunu ifade etti.

Olay yerine çağrılan polis memurlarının tepkisi de kayda geçti. Polis memuru, S.Ş.'yi karakola götürürken, "Bunları gençler alıyorlar, suça karışıyorlar. Gençleri kötülüyorsun, bu uyuşturucu gibi bir şey. Suça meylettiriyorsunuz, küçücük çocuklardan biz bunları alıyoruz" sözleriyle satışın toplum açısından taşıdığı riske dikkat çekti. Şüpheli, adli işlemler için emniyete götürüldü.

İşlemler sonrası zabıta ve emniyet birimleri, kamusal alanda yapılan seyyar satışlara karşı denetimlerin sürdürüleceğini ve mevzuat çerçevesinde gerekli müdahalelerin devam edeceğini bildirdi.

BIÇAKLARA EL KONULDU