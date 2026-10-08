Sokaklar güvende operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Sakarya'da Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, üç ilçede eş zamanlı sokak güvenliği denetimleri gerçekleştirildi. Operasyonlar 7-8 Ekim tarihlerinde Akyazı, Geyve ve Karapürçek ilçelerinde yapıldı. Uygulamaya toplam 272 personel katıldı; bunlar arasında 110 özel harekat personeli, 60 ekip personeli, 20 çevik kuvvet personeli, 2 dedektör köpek idarecisi ve dron desteği bulunuyordu.

gözaltılar ve arama sonuçları:

Operasyonlar neticesinde toplam 19 şüpheli yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat, silah ve uyuşturucu tespit edildi. Ele geçirilenler arasında 917 adet 9x19 mm fişek, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ve 6 kabza kapağı yer aldı.

Aramalar sırasında ayrıca uyuşturucu niteliğindeki maddeler de bulundu: 8 parça halinde 293,34 gram esrar, 112 sentetik ecza, 5 captagon hap, 2 metre uzunluğunda 2 kök hint keneviri bitkisi, 1,66 gram sentetik kannabinoid ve 0,12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri operasyonun, bölgedeki sokak güvenliğini sağlama ve uyuşturucu ile silah ticetine karşı yürütülen kapsamlı çalışmanın parçası olduğunu belirtti. Yakalanan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE 3 İLÇEDE 272 PERSONELİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN 'SOKAKLAR GÜVENDE' OPERASYONLARINDA 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI. YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE, SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.