Sokaklar güvende uygulamasında Sakarya'da üç ayrı operasyonda altı tutuklama

Operasyonun yürütülmesi:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Sokaklar Güvende' uygulaması çerçevesinde Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde üç ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli yakalandı.

şüpheliler ve gözaltı bilgisi:

Yakalananlar arasında M.T. (41), Ö.T. (43), M.N. (30), Y.E.A. (29), A.Y. (37) ve A.U. (25) yer aldı. Şahısların adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda elde edilen bulgular soruşturmanın seyrini belirledi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramalarda 7 parça halinde 184 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid, 260 gram metamfetamin, 200 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen tütün ve 0,85 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. İlgili birimler, 184 gram A-M 2201 maddesinin yaklaşık 552 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek miktara karşılık geldiğini bildirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Soruşturma savcılık koordinesinde devam ediyor.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI VE SAPANCA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.