Sokaklardan konteynerlere: İlkadım’da mobil yıkama ile hijyen seferberliği

İlkadım’da mobil yıkama devrede

İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde acil müdahale gerektiren ve yoğun kullanılan noktalardaki kirli alanları mobil yıkama aracı ile deterjanlı su kullanarak temizleyip hijyen seviyesini yükseltiyor. Müdahale, özellikle ortak kullanım alanlarının hızlı ve etkili şekilde temizlenmesine odaklanıyor.

Saha çalışmaları ve rutin temizlik:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp toplama, sokak süpürme ve sokak yıkama gibi rutin hizmetleri aralıksız sürdürüyor. Bunun yanı sıra mobil yıkama aracıyla konteyner ve çöp kovalarından akan kirli suların temizlenmesi; kötü koku, haşere ve vektör riskinin azaltılmasına öncelik veriyor. Deterjanlı suyla yapılan yıkama, bu alanların daha temiz ve hijyenik kalmasını sağlıyor.

Hedef: hijyen ve yaşam kalitesi:

Temizlik hizmetlerinin ilçenin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli hizmetlerin başında geldiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, kaldırım ve ortak kullanım alanlarında ihtiyaç duyulan noktalara mobil yıkama aracı ile müdahale ediyoruz. Özellikle acil temizlik ihtiyacı bulunan bölgelerde gerçekleştirilen yıkama çalışmalarıyla, bu alanların temizliğini ve hijyen standartlarının korunmasını hedefliyoruz. Mobil temizleme aracımızı, çöp konteynerlerinden akan sıvıların temizlenmesi, bu sıvılar nedeniyle kötü kokuların oluşmaması ve haşere ve vektörlerin oluşumunun engellenmesi için hızlı müdahalelerde de kullanıyoruz. Yıkama çalışmalarımızı deterjanlı suyla yaparak bu alanları daha temiz ve hijyenik hale getiriyoruz. Hemşehrilerimizin daha temiz, sağlıklı ve hijyenik alanlarda yaşamlarını sürdürmeleri için ekiplerimiz sahadalar. İlkadım’ı daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Belediyenin mobil müdahalesi, çöp boşaltma noktaları ve yoğun kullanım alanlarında hijyenin korunmasına katkı sunarak vatandaşların bu alanları daha temiz ve güvenli kullanmasını sağlıyor. Ekipler, rutin temizlik çalışmalarını aksatmadan acil müdahale gerektiren noktalara öncelik veriyor.

KİRLİ ALANLAR, MOBİL YIKAMA ARACIYLA DETERJANLI SU İLE YIKAYARAK DAHA TEMİZ VE HİJYENİK HALE GETİRİYOR.