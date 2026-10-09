Sokakların yeni ustası: CANİKMAN'ın karate şovu Amasya'yı büyüledi

CANİKMAN Amasya sokaklarında ilgi odağı oldu

CANİKMAN, Türkiye’nin resmi olarak nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olarak Amasya sokaklarında gösteri yaptı. Sergilediği esnek manevra kabiliyeti ve dövüş sanatındaki estetik figürleriyle izleyenleri mest etti ve kısa sürede "karateci robot" olarak anılmaya başladı.

gösterinin ayrıntıları:

Kalabalığın arasında gerçekleştirilen gösteride CANİKMAN, tekme ve yumruk kombinasyonları ile gard alma hareketlerini akıcı şekilde sundu. Döner ustası Lütfi Kol, "Robot bizlere şov yaptı. Usta dövüşçülerden farkı yok gibi" dedi. İlk kez dövüş gösterisi izlediğini söyleyen Batuhan Başkol ise "Karateci robot bizi çok şaşırttı. Açıkçası biraz tedirgin olduk. Çünkü çok profesyoneldi. Tekme, yumruk atıp, gard alabiliyordu" ifadelerini kullandı.

belediyedeki görevleri:

Robot, 6 aydır Samsun Canik Belediyesi bünyesinde görev yapıyor. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde öğrencilerin karşılanmasında görev almasının yanı sıra eğitimlere de katılıyor.

Samsun Canik Belediyesine ait CANİKMAN, Türkiye’nin resmi olarak nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olarak biliniyor ve Amasya'daki performansıyla yerel ilginin odağı oldu.

TÜRKİYE'NİN RESMİ OLARAK NÜFUSA KAYITLI İLK İNSANSI ROBOTU OLAN CANİKMAN, AMASYA SOKAKLARINDA KARATE RÜZGARI ESTİRDİ. SERGİLEDİĞİ ESNEK MANEVRA KABİLİYETİ VE DÖVÜŞ SANATI HAREKETLERİ NEDENİYLE ‘KARATECİ ROBOT’ OLARAK DA ANILAN CANİKMAN, ESTETİK FİGÜRLERİYLE USTA DÖVÜŞÇÜLERİ ARATMAYIP İZLEYENLERİ MEST ETTİ.