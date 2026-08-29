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Sokakta kirli araçları sahibine haber vermeden ücretsiz yıkayan mobil oto yıkamacı

Tuğrul Deligöz, Bursa'da mobil oto yıkamacı olarak iki ay içinde 28 kirli aracı sahibinin haberi olmadan ücretsiz temizleyip videolarını sosyal medyada paylaşıyor; amaç karşılık beklememek.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Emre Koç

Sokakta kirli araçları sahibine haber vermeden ücretsiz yıkayan mobil oto yıkamacı

İyilik amaçlı sürpriz temizlik

Bursa'da mobil oto yıkama işi yapan Tuğrul Deligöz, sokakta park halinde gördüğü kirli araçları sahiplerine haber vermeden ve ücretsiz olarak temizleyerek dikkat çekiyor. Yaklaşık iki ay önce başlayan bu uygulamayla şimdiye kadar 28 araç temizlendi ve işlemler, Deligöz'ün sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla belgelendi.

başlangıç hikayesi:

Deligöz, Türkiye'ye mobil oto yıkama sistemini yaklaşık iki yıl önce getirdiğini söylüyor. İyilik serisinin kıvılcımı ise bir gün iş sırasında yaşlı bir vatandaşın yanlarına gelip "Benim arabamı da yıkar mısınız?" demesiyle çaktı. Bu talep üzerine ücretsiz araç yıkamaya başlayan Deligöz, daha sonra sokakta kirli gördüğü araçları sahibine haber vermeden temizlemeye karar verdi.

Deligöz, araç seçiminde marka, model ya da segmentin kendileri için öncelik olmadığını; bilakis aracın temizlenmeden önceki ile sonraki halindeki farkın daha belirgin olması için özellikle kirli araçları tercih ettiklerini vurguluyor.

sosyal medya ve sektöre yansıması:

Yaptıkları işlemlerin videolarını paylaşarak geniş kitlelere ulaşan Deligöz, bu yaklaşımın benzer işleri yapan diğer mobil oto yıkamacılara da örnek olduğunu belirtiyor. "Benden sonra bütün mobil oto yıkamacılar bu seriye başladı" diyen Deligöz, paylaşımların izlenme sayısının artmasının sektör için yeni iş imkânları doğurduğunu, dolayısıyla bir tür istihdam artışı sağladığını ifade ediyor.

Deligöz, videolar sayesinde müşteri ilgisinin arttığını, bazı araç sahiplerinin kart bırakarak veya tesadüfen karşılaşarak teşekkür edip ulaşmaya çalıştıklarını anlatıyor. Ancak yaptıkları hizmetin karşılığında para kabul etmediklerini ve karşılık talep etmediklerini net biçimde söylüyor.

tepki ve sınırlar:

Genel olarak olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Deligöz, nadiren olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını da aktarıyor. 28 araç arasında belki bir-iki olumsuz tepki gördüklerini belirten Deligöz, serinin son bölümünde bir kadın sürücünün aracının temizlenmesi sırasında çekim yapılmasına izin vermediğini ve tepki gösterdiğini anlatıyor. Buna rağmen amacın basit bir iyilik yapmak olduğu tekrar ediliyor.

Deligöz'ün uygulaması, sokakta rastgele seçilen araçlara yapılan sürpriz temizliklerle hem araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor hem de mobil yıkama sektöründe farkındalık ve hareketlenme yaratarak yaygınlaşan bir iyi niyet örneği oluşturuyor.

BURSA’DA MOBİL OTO YIKAMA İŞİ YAPAN TUĞRUL DELİGÖZ, SOKAKTA PARK HALİNDE GÖRDÜĞÜ KİRLİ ARAÇLARI...

BURSA’DA MOBİL OTO YIKAMA İŞİ YAPAN TUĞRUL DELİGÖZ, SOKAKTA PARK HALİNDE GÖRDÜĞÜ KİRLİ ARAÇLARI SAHİPLERİNDEN HABERSİZ VE ÜCRETSİZ ŞEKİLDE YIKAYARAK DİKKAT ÇEKİYOR. YAKLAŞIK 2 AY ÖNCE BAŞLAYAN "İYİLİK SERİSİ" KAPSAMINDA 28 ARACIN TEMİZLİĞİNİ YAPAN DELİGÖZ, HAZIRLADIĞI VİDEOLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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