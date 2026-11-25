Sokaktaki tepki anları

Yüzünde darp izlerini andıran makyaj ile sokakta ağlayan bir kadını görenler, olayın gerçek olup olmadığını anlamaya çalışmak yerine yanına yaklaştı ve yardım teklif etti. Görüntüler, tanımadıkları bir kişiye karşı gösterilen anlık duyarlılığı gözler önüne serdi.

Olay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Serdivan Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan farkındalık çalışması sırasında kaydedildi. Çekilen videolarda vatandaşların alışılmışın dışında tavrı ve yardıma koşmaları belirgin şekilde yer aldı.

vatandaşların müdahalesi:

Yanına gidenler önce ne olduğunu sordu, ardından destek olma çabası gösterdi. Bazıları teselli ederken, bazıları doğrudan yardımcı olmaya çalıştı; bu anlar, toplumun zor durumda birine karşı sergilediği refleksi ortaya koydu. Kameralara yansıyan sahneler, ani ve insani tepkilerin önemini vurgu yaptı.

amaç ve verilen mesaj:

Çalışmayla hedeflenen, kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yaratmak ve şiddet mağdurlarına karşı duyarsız kalınmaması gerektiği mesajını iletmekti. Eylem, tanımadıkları bir insanın yaşadığı zorluğu fark ederek harekete geçmenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gösterdi.

Görüntüler, basit bir müdahalenin bile mağdurlara nasıl destek olabileceğini ve toplumun empati kapasitesinin önemini hatırlatıyor. Bu tür çalışmalar, hem bilinç oluşturmayı hem de bireyleri harekete geçmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

YÜZÜNDE DARP İZLERİNİ ANDIRAN MAKYAJLA SOKAKTA AĞLAYAN KADINI GÖREN VATANDAŞLAR, KAYITSIZ KALMAYARAK YARDIMINA KOŞTU. TANIMADIKLARI KADININ YANINA GİDİP NE OLDUĞUNU SORAN VE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞAN VATANDAŞLARIN DUYARLILIĞI KAMERALARA YANSIDI.