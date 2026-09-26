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Söke belediye başkanı Arıkan'dan sultanlara tam destek

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 2. Lig'de Play-Off hedefiyle sezona hazırlanan Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı'na tam destek verdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Söke belediye başkanı Arıkan'dan sultanlara tam destek

Söke belediye başkanı Arıkan'dan sultanlara tam destek

Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı, yeni sezonda 2. Lig'de Play-Off hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanırken kent yönetiminden tam destek aldı. Takım sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı ve ligdeki ilk karşılaşmasında pazar günü kendi evinde Aydın Büyükşehir Belediye takımını ağırlayacak.

hazırlık süreci ve hedefler:

Takımın teknik ekibi ve sporcuları son dönemde yoğun bir çalışma programı uyguladı. Baş antrenör Mutlu Yıldırım, ekibiyle birlikte kondisyon ve taktik çalışmaları tamamladıklarını bildirirken hedef olarak Play-Off potasını gösterdi. Söke temsilcisinin sezon boyu tutarlı performans sergilemesi ve sakatlıklardan uzak kalması, takımın amaçlarına ulaşmasında belirleyici olacak.

belediye desteği ve planlanan adımlar:

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan sporcuları ve teknik heyeti ağırladı. Başkan Arıkan, takımın mücadele azmini ve hedeflerini vurgulayarak Söke'nin adını sporun her alanında duyurmak istediklerini belirtti. Başkan ayrıca onların ihtiyaç duyduğu her noktada destek olmaya devam edeceklerini ifade etti ve gücün yettiğince her maçta takımın yanında olacaklarını söyledi.

Arıkan, voleybolda başarıyı artırmak ve bu başarıları kalıcı hale getirmek için önümüzdeki dönemde yeni planlamalar yapacaklarının müjdesini verdi. Sezonun tüm takım açısından sakatlıklardan uzak ve sorunsuz geçmesini temenni eden başkan, hedeflenen başarının sezon sonunda birlikte kutlanmasını diledi.

Teknik ekipte yer alan Hızır Deniz ve Uğur Lakutoğlu ile baş antrenör Mutlu Yıldırım, Başkan Arıkan'a destek ve ilgisinden dolayı teşekkür etti. Başantrenör Mutlu Yıldırım, belediyenin sürekli desteğinin takım moraline olumlu yansıdığını belirtti. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, sezon boyunca alınacak sonuçların hem kente hem de takımın ilerleyişine katkı sağlayacağını vurguladı.

İlk maçta Aydın Büyükşehir Belediye ile yapılacak karşılaşma takım için test niteliğinde görülüyor. Söke taraftarları ve kent yöneticilerinin desteğiyle takımın Play-Off hedefi için güçlü bir başlangıç yapması bekleniyor.

Dr. Mustafa İberya Arıkan ve yönetiminin verdiği destek, Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı'nın motivasyonunu artırırken sezon planlamasında da belirleyici olacak unsurlar arasında yer alıyor.

SÖKE’NİN BAŞARILI VOLEYBOLCULARI, YENİ SEZONDA 2. LİG’DE PLAY-OFF HEDEFİYLE SAHAYA ÇIKMAYA...

SÖKE’NİN BAŞARILI VOLEYBOLCULARI, YENİ SEZONDA 2. LİG’DE PLAY-OFF HEDEFİYLE SAHAYA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR. SÖKE BELEDİYE SALDOS VOLEYBOL TAKIMI LİGDEKİ İLK KARŞILAŞMASINDA PAZAR GÜNÜ KENDİ EVİNDE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TAKIMINI AĞIRLAYACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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