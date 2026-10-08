söke pamuğunda sezonun ilk hasadı başladı

söke'de hasat başladı:

Aydın'ın Söke ilçesinde yeni sezonun ilk pamuk hasadı başladı. AB tescilli Söke Pamuğu için tarlarda aylar süren emeğin ardından üreticiler, ürünlerini toplama işlemlerine girişti. Hasat, özellikle makinelerle yürütülen kaldırma çalışmalarıyla sürüyor.

üretim alanı ve kayıtlar:

2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde pamuk ekim alanı 259.234 dekar olarak kaydedildi. Üreticiler bu kayıtlarla sezon boyunca ekim ve hasat süreçlerini planlıyor; Söke'de başlayan hasat da bu planlamanın ilk uygulaması niteliğinde.

ilçe bazlı üretim dağılımı:

TÜİK'in 2025 verileri ülke genelinde 4.023.894 dekar alanda 1.935.000 ton kütlü pamuk üretimi gerçekleştiğini gösteriyor. Aydın, 444.049 dekar alanda 225.334 ton üretimle Türkiye'nin en fazla pamuk üreten üçüncü ili olurken, il üretimi ülke kütlü pamuk üretiminin yaklaşık %12'sini oluşturdu.

İlçe düzeyinde Söke liderliğini sürdürdü: ilçede 250.000 dekar alanda 121.724 ton kütlü pamuk üretildi. Bunu 63.000 dekar alanda 34.351 ton üretimle Koçarlı ve 33.000 dekar alanda 16.659 ton üretimle Germencik takip etti. Bu dağılım, bölgesel üretim yoğunluğunun ve verimliliğin açık bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Hasatın başlamasıyla birlikte üreticiler tarlalarda yoğun bir çalışma yürütüyor; pamuk tarlalarından ürünlerin zamanında ve verimli bir şekilde toplanması hem üretici gelirleri hem de bölge pamuğunun pazardaki konumu açısından kritik önemde.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ PAMUK ÜRETİM MERKEZLERİNDEN AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE ÜRETİCİLER YENİ SEZONUN İLK ÜRÜNLERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADI.