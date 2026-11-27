kongrede öne çıkan maddeler:

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’nin 2026-2027 iş yılı olağan mali genel kurul toplantısı, kooperatif tesislerinde üretici ortakların geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2025-2026 iş yılına ait finansal tablolar ayrıntılı şekilde görüşülerek oylamaya sunuldu ve yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.

Kongre gündeminde kooperatifin mali yapısının güçlendirilmesi, alım politikalarının yeniden belirlenmesi ve birlik yönetimine yönelik denetim uygulamaları ana başlıkları oluşturdu. Katılımcılar, hem üretici beklentilerinin hem de kooperatifin sürdürülebilirliğinin dengelenmesi gerektiği konusunda görüş birliği bildirdi.

üretim, alım ve denetim kayyumu:

Başkan İsmail Özer geride kalan sezonu değerlendirirken Söke Ovası’nda yaklaşık 85 bin dönüm pamuk ekildiğini ve tahmini rekoltenin 42 bin 500 ton civarında olduğunu açıkladı. Kooperatifin sezon boyunca yaklaşık 10 milyon kilogram pamuk alımı gerçekleştirdiği; bunun ovada üretilen pamuğun yaklaşık yüzde 20