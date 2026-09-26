Söke'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki kaza anı kamerada

Söke trafik kazasının ayrıntıları

Kaza, Kuşadası-Söke karayolu Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuşadası'ndan Söke yönüne seyir halinde olan R.U. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarptı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kaza anı:

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin aniden duvara çarpması, çarpmanın etkisiyle savrulması ve yan yatması yer alıyor. Kayıtlar kazanın kısa sürede ve yüksek etkiyle gerçekleştiğini gösteriyor.

Yaralılar ve soruşturma:

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde trafik ekipleri inceleme başlattı; kaza nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNUN İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZAYA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.