Söke'de Akeller Caddesi'nde çarpışma: üç kişi yaralandı

kaza raporu:
Aydın'ın Söke ilçesinde öğlen saatlerinde Akeller Caddesi üzerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AUF 064 plakalı araç ile motosiklet yol üzerinde çarpıştı; çarpışmanın şiddetiyle otomobil aydınlatma direğine çarparken motosiklet sürüklendi.
müdahale ve yaralıların durumu:
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalelerin ardından kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine ilişkin resmi sağlık bilgileri henüz paylaşılmadı.
soruşturma sürüyor:
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili görgü tanığı ifadeleri ve sahadaki bulgular üzerinden olayın seyrini netleştirmeye çalışıyor.
SÖKE’DE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
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