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Söke’de güvenlik kadrosunda iki terfi

Söke'de iki üst rütbe: İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular yüzbaşı oldu; İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseldi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söke’de güvenlik kadrosunda iki terfi

Söke’de güvenlik kadrosunda iki terfi

Söke'nin güvenlik teşkilatında iki anlamlı rütbe yükselmesi gerçekleşti. Söke İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular rütbe terfisiyle yüzbaşı oldu. Aynı süreçte Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya de rütbe alarak 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseldi.

terfilerin yerel güvenliğe etkisi:

İlçe içinde görev sürekliliği ve saha koordinasyonunun güçlenmesi beklentisi öne çıkıyor. Her iki ismin de görevlerini sürdürmesi, mevcut hizmetlerin devamlılığı açısından önem taşıyor.

kurum içi değerlendirme ve beklentiler:

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında gerçekleşen bu terfiler, kadro yapısında istikrar ve deneyimin ödüllendirilmesi olarak değerlendiriliyor. Yerel düzeyde terfilerin, güvenlik hizmetlerinin koordinasyonuna olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

FATİH FUÇULAR VE FATİH ÇETİNKAYA

FATİH FUÇULAR VE FATİH ÇETİNKAYA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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