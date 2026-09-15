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Söke'de hastane yönetimi çalışan memnuniyetini masaya yatırdı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Eylül ayı çalışan memnuniyeti toplantısında çalışma koşulları, öneriler ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi gündeme alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Söke'de hastane yönetimi çalışan memnuniyetini masaya yatırdı

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Eylül ayı çalışan memnuniyeti toplantısı düzenlendi. Toplantıya Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz de katıldı. Toplantının amacı, personelin görüş, öneri ve taleplerini almak; çalışma ortamı ve hizmet sunumunu güçlendirecek adımları belirlemekti.

Öne çıkan konu başlıkları:

Toplantıda çalışan memnuniyetinin artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ana gündem maddeleri olarak ele alındı. Çalışanların ilettiği öneri ve talepler dinlendi; verimlilik, hasta bakımı ve kurum içi iletişimi geliştirmeye yönelik uygulama ve düzenleme önerileri tartışıldı.

Yönetimin kararı ve izlenecek süreç:

Hastane yönetimi, toplantıda dile getirilen hususlar doğrultusunda hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yönetim, gelen geri bildirimlerin takip edileceğini ve uygulanabilir önerilerin adım adım hayata geçirileceğini vurgulayarak hem personel memnuniyetini hem de hasta bakım standartlarını yükseltmeyi hedefledi.

Toplantı, yönetim ile çalışanlar arasında karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu; benzer değerlendirme toplantılarının düzenli olarak devam ettirilmesi planlanıyor.

SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE TALEPLERİNİN...

SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA EYLÜL AYI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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