Dolar 49,1621 +0,10%
Euro 55,1715 +0,04%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.598,99 +0,44%
EUR/USD 1,1230 +0,06%
Brent Petrol 100,33 +0,01%
--°

Söke'de jandarma ekipleri aranan hükümlüyü yakaladı: 10 yıl kesinleşmiş ceza

01 Ekim 2026'de Aydın jandarma ekipleri, Söke'de hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ş.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Söke'de jandarma ekipleri aranan hükümlüyü yakaladı: 10 yıl kesinleşmiş ceza

operasyon ve gözaltı:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01 Ekim 2026 tarihinde, Söke ilçesi mülki sınırları içerisinde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ş. (43) isimli şahıs yakalandı.

yakalanma detayları:

Şahıs, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu tespit edilerek yakalandı. Yakalama işleminin ardından adli makamlara sevk edilen Y. Ş. için gerekli yasal işlemler başlatıldı.

teslim ve yasal süreç:

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından hükümlü, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi ve infaz takibi başlatıldı.

SÖKE’DE HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

SÖKE’DE HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Çaycuma'da 4 yaralı
images

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu
images

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını
images

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Çaycuma'da 4 yaralı

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp