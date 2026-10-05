Söke'de jandarma ekipleri aranan hükümlüyü yakaladı: 10 yıl kesinleşmiş ceza

operasyon ve gözaltı:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01 Ekim 2026 tarihinde, Söke ilçesi mülki sınırları içerisinde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ş. (43) isimli şahıs yakalandı.
yakalanma detayları:
Şahıs, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu tespit edilerek yakalandı. Yakalama işleminin ardından adli makamlara sevk edilen Y. Ş. için gerekli yasal işlemler başlatıldı.
teslim ve yasal süreç:
Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından hükümlü, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi ve infaz takibi başlatıldı.
SÖKE’DE HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
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