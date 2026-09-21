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Söke'de kırsal mahallelerde 272 çocuğun eğitim hazırlığına saç tıraşı desteği

Söke Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleriyle 17 kırsal mahallede 272 ilkokul öğrencisine ücretsiz saç tıraşı ve hediye vererek yeni eğitim yılını destekledi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Elif Demir

Söke'de kırsal mahallelerde 272 çocuğun eğitim hazırlığına saç tıraşı desteği

Söke Belediyesi'nden kırsal mahallelere bakım desteği:

Söke Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılını karşılayan çocukların daha bakımlı ve özgüvenli hissetmeleri amacıyla başlattığı uygulamayı tamamladı. Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Evde Bakım Hizmetleri kapsamında yürütülen organizasyonla 17 kırsal mahallede toplam 272 ilkokul öğrencisine ulaşıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri kırsal mahalle ziyaretleri sırasında çocukların saç tıraşlarını yaptı ve bölge muhtarlarıyla iş birliği içinde çalıştı. Organizasyon sırasında öğrencilere küçük hediyeler de verildi; bu hediyeler Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan tarafından temin edilip dağıtıldı. Yapılan çalışma, hem bireysel bakım ihtiyaçlarına yanıt verirken hem de eğitime hazırlık sürecine katkı sağlamayı hedefledi.

Uygulama, kırsal mahallelerde yaşayan ailelere doğrudan destek sundu; erişim zorlukları yaşayan öğrencilere belediye hizmetlerinin ulaştırılması ve yerel iş birliğinin güçlendirilmesi ön plana çıktı.

Başkan Arıkan'ın değerlendirmesi:

Dr. Mustafa İberya Arıkan çalışmanın önemine değinerek, çocukların yeni döneme mutlu ve kendilerini iyi hissederek başlamalarının kendileri için değerli olduğunu belirtti. Başkan Arıkan, çocukların yüzündeki tebessümün ve ailelere sağlanan desteğin kıymetli olduğunu vurguladı ve Söke Belediyesi olarak eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Belediye yetkilileri, benzer uygulamaların ilerleyen dönemlerde de ihtiyaç duyulan bölgelerde tekrarlanacağını bildirirken, tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarı dileklerini iletti.

BELEDİYEDEN ÜCRETSİZ TRAŞ

BELEDİYEDEN ÜCRETSİZ TRAŞ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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