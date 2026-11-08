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Söke'de organ bağışı için hastanede farkındalık seferberliği

Söke'de Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde kurulan organ bağışı standında yöneticiler bağışın hayat kurtardığını vurgulayıp farkındalık çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Söke'de organ bağışı için hastanede farkındalık seferberliği

Söke'de organ bağışı standı etkinliği:

Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası kapsamında açılan farkındalık standı, hastane yöneticilerinin katılımıyla ziyaret edildi. Standta verilen bilgilerle organ bağışının hayat kurtaran boyutuna dikkat çekildi.

Ziyaret ve görüşmeler:

Standı Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Arıcı inceledi. Hastane yönetimi, yürütülen bilgilendirme çalışmaları ve standta sunulan materyaller hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Amaç ve mesajlar:

Yönetim, organ bağışının ihtiyaç sahibi hastalara yeniden yaşam şansı sunduğunu vurgulayarak toplumda organ bağışı farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Hastane yetkilileri, benzer bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti ve topluma çağrıda bulundu.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA FARKINDALIK STANDI AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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