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Söke'de riske dayalı gıda denetimleri yoğunlaştı

Söke'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Kanun kapsamındaki riske dayalı denetimlerle hijyen, muhafaza ve son tüketim tarihlerini denetledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke'de riske dayalı gıda denetimleri yoğunlaştı

Söke'de riske dayalı denetimler sahada

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki gıda işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin temel amacı halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması olarak açıklandı.

Denetimin kapsamı:

Ekipler, gıda satış yerleri, toplu tüketim noktaları ve üretim alanlarında işletme hijyen şartları, gıdaların muhafaza edilme koşulları ve ürünlerin son tüketim tarihleri başta olmak üzere ilgili mevzuata uygunluğu kontrol etti. Kontrollerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve mevzuata uyumun sağlanması hedeflendi.

Süreklilik ve yasal çerçeve:

Denetimler, 5996 sayılı Kanun çerçevesinde riske dayalı şekilde planlanarak aralıksız sürdürülecek. İlçe müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlığını tehdit edecek ihmallerin önüne geçmek için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Yapılan çalışmaların, gıda işletmelerinde hijyen bilincinin artırılması ve mevzuata uygunluğun yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI HEDEFİYLE RİSKE DAYALI GIDA İŞLETMELERİNDE...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI HEDEFİYLE RİSKE DAYALI GIDA İŞLETMELERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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