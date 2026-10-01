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Söke'de servis araçlarında kapsamlı güvenlik denetimi

Söke'de yeni eğitim döneminde okul servisleri, İlçe Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma ve Aydın Büyükşehir ekiplerinin katıldığı komisyonca denetlendi; mevzuat ve öğrenci güvenliği kontrol edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Söke'de servis araçlarında kapsamlı güvenlik denetimi

Söke'de servis araçlarında kapsamlı güvenlik denetimi

Aydın’ın Söke ilçesinde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrenci taşıma hizmetlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, öğrencilerin güvenli ulaşımının öncelik olduğu çerçevede planlandı ve uygulandı.

denetimin katılımcıları ve odağı:

Servis Denetim Komisyonu tarafından yürütülen denetimlere Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Şube Müdürlüğü, Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Söke İlçe Jandarma Trafik Timi personeli katıldı. İncelemelerde araçların Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu, emniyet donanımları ve öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasına ilişkin uygulamalar gözden geçirildi.

kurumlar arası koordinasyon ve devam eden denetimler:

Denetim sırasında tespit edilen uyumsuzluklar ve tamamlanması gereken hususlar not edildi; eksikliklerin giderilmesine yönelik hatırlatmalar yapıldı. Yetkililer, sağlanan kurumlar arası koordinasyonla öğrenci servislerine yönelik denetimlerin eğitim yılı boyunca sürdürüleceğini ve gerektiğinde ek kontroller yapılacağını bildirdi.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİ SERVİS...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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