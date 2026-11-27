Toplu kavşak yatırımı ihaleye çıktı

Novada Kavşağı başta olmak üzere Söke genelinde ve Didim yolu güzergahında yapılacak toplam 11 kavşak için ihale süreci tamamlandı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, projelerin kent ve bölge ulaşımı açısından tarihi bir kazanım olduğunu belirtti ve yatırımların toplam maliyetinin milyar lirayı aştığını vurguladı.

Projelerin kapsamı ve amaçları:

Yıllardır çözüm bekleyen kavşak düzenlemeleriyle kent içi trafik akışının düzeltilmesi, kaza riskinin azaltılması ve Didim yolu üzerindeki yoğunluğun hafifletilmesi hedefleniyor. Novada Kavşağı inşaatı hızla ilerlerken, 11 kavşaklık paket tamamlandığında Söke’nin ulaşım altyapısında somut iyileşmeler bekleniyor.

Başkan Arıkan'ın değerlendirmesi ve teşekkürleri:

Arıkan, 2024 yerel seçimlerinden önce aynı noktada çektiği videoyu hatırlatarak söz konusu ulaşım sorununa kendi hizmet döneminde somut çözüm getirilmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. 'Bu bizim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir mutluluk,' diyen Arıkan, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurum ve isimlere teşekkür etti. Özel olarak Kaymakamımıza, Aydın Valimize, Karayolları 2. Bölge Müdürümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkürlerini iletti. Arıkan, 'Aydın’ın enerjisiyle Ankara’nın gücünü birleştirdik ve ortaya bu sonuç çıktı' ifadelerini kullandı.

SÖKE BELEDİYE NBAŞKANI ARIKAN'DAN YATIRIM TEŞEKKÜRÜ