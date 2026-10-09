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Söke'deki araç saldırısını düzenleyen şüpheliler yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim'de el yapımı patlayıcıyla bir araca düzenlenen saldırının failleri 8 Ekim'de üç adreste yakalandı; 4 gözaltı, 2 tutuklama.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Söke'deki araç saldırısını düzenleyen şüpheliler yakalandı

Söke'deki araç saldırısını düzenleyen şüpheliler yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim 2026 tarihinde el yapımı patlayıcı kullanılarak bir araca yönelik gerçekleştirilen saldırının failleri, Söke Emniyeti tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tespit edildi.

Soruşturmanın seyri:

Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılmasına yönelik kapsamlı teknik ve fiziki takibat yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyla bağlantılı şahısların adresleri belirlendi ve operasyon kararı alındı. Belirlenen üç adrese eş zamanlı müdahale gerçekleştirildi.

Operasyon ve deliller:

8 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 pompalı tüfek, 15 kartuş, 1 muşta ve 3 cep telefonu ele geçirildi ve bunlar olay dosyasına delil olarak dahil edildi.

Gözaltındaki şahıslardan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE 2 EKİM TARİHİNDE EL YAPIMI PATLAYICI İLE BİR ARACA SALDIRININ FAİLLERİ...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE 2 EKİM TARİHİNDE EL YAPIMI PATLAYICI İLE BİR ARACA SALDIRININ FAİLLERİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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