Dolar 49,5192 +0,10%
Euro 55,7333 +0,37%
Bist 11.727,54 -2,84%
Altın Gram 6.687,68 +0,73%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 102,77 -0,39%
--°

Söke'den gelen minikler Kuşadası'nda kütüphane heyecanı yaşadı

Söke Söktaş 75. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Kuşadası Seyakmer Çocuk Kütüphanesi'nde ilk kez kitaplarla buluştu; gezi merak ve hayal gücünü güçlendirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 08:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Söke'den gelen minikler Kuşadası'nda kütüphane heyecanı yaşadı

ilk kütüphane deneyimi:

Kuşadası'ndaki Seyakmer Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, Söke Söktaş 75. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini ağırladı. Hayatlarında ilk kez bir kütüphaneyi ziyaret eden minikler, raflardaki kitapları ve kütüphanenin dijital kaynaklarını keşfederek okuma dünyasına ilk adımlarını attı. Gezi boyunca öğrencilerin merakı dikkat çekti; kitaplara uzanan eller ve not defterlerine alınan küçük notlar günün sıcak anlarından oldu.

kütüphanenin iş birliği ve amaçları:

Etkinlik, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğiyle düzenlendi. Seyakmer, yalnızca Kuşadalı çocuklara değil çevre ilçelerden gelen öğrencilere de kapılarını açarak okuma kültürünü genişletmeyi hedefliyor. Kütüphanenin sunduğu dijital ve materyal kaynaklar, farklı ilgi alanlarına hitap eden seçeneklerle minik okurların bilgiye erişimini kolaylaştırdı.

gezinin çocuklara katkısı ve sürdürülebilirlik:

Ziyaret, öğrencilerin hayal gücünü canlandırmanın yanı sıra okuma alışkanlığı ve merak duygusunu pekiştirdi. Öğretmenlerin gözlemlerine göre grup, yeni bilgiler edinmekten ve kitaplarla etkileşimden keyif aldı. Seyakmer Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, bu tür gezilerle kitap sevgisinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı ve gelecek nesillerde kalıcı okuma alışkanlıkları oluşturmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Kütüphanenin farklı ilçelerden gelen öğrencilere açık olması, bilgiye erişimi demokratikleştiriyor ve Kültürel gezi programlarının sürekliliği, okuma kültürünün yerleşmesine destek veriyor. Minik misafirler önümüzdeki dönemde de benzer etkinliklerle kütüphane ile bağlarını güçlendirecek.

KUŞADASI’NDAKİ SEYAKMER ÇOCUK KÜTÜPHANESİ’Nİ ZİYARET EDEN SÖKE SÖKTAŞ 75. YIL İLKOKULU 4. SINIF...

KUŞADASI’NDAKİ SEYAKMER ÇOCUK KÜTÜPHANESİ’Nİ ZİYARET EDEN SÖKE SÖKTAŞ 75. YIL İLKOKULU 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ, KİTAPLARIN RENKLİ DÜNYASINI KEŞFETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Genç Akademi ile Akçakoca'da sağlık bilinci güçlendi
images

Küçük eller toprakla buluştu: Emet'te bilim ve tarımın keşfi
images

Yüksekte müdahale hazır: AFAD'ın ileri seviye ipli kurtarma eğitimi Antalya'da
images

Beyaz önlükle mesleğe ilk adım: Düzce'de eczacılıkta sorumluluk vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Amasya'da 16 yaşındaki lise öğrencisinin evinde ölümü soruşturuluyor

Nizip'te ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 8 gün sonra yaşamını yitirdi

Evci Mahallesi'nde yalnız kalan 76 yaşındaki CIDP hastası huzurevi bekliyor

Pazaryeri'nde fiyat uyumu için zabıta denetimleri yoğunlaştı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı