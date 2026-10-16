Söke'den gelen minikler Kuşadası'nda kütüphane heyecanı yaşadı

ilk kütüphane deneyimi:

Kuşadası'ndaki Seyakmer Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, Söke Söktaş 75. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini ağırladı. Hayatlarında ilk kez bir kütüphaneyi ziyaret eden minikler, raflardaki kitapları ve kütüphanenin dijital kaynaklarını keşfederek okuma dünyasına ilk adımlarını attı. Gezi boyunca öğrencilerin merakı dikkat çekti; kitaplara uzanan eller ve not defterlerine alınan küçük notlar günün sıcak anlarından oldu.

kütüphanenin iş birliği ve amaçları:

Etkinlik, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğiyle düzenlendi. Seyakmer, yalnızca Kuşadalı çocuklara değil çevre ilçelerden gelen öğrencilere de kapılarını açarak okuma kültürünü genişletmeyi hedefliyor. Kütüphanenin sunduğu dijital ve materyal kaynaklar, farklı ilgi alanlarına hitap eden seçeneklerle minik okurların bilgiye erişimini kolaylaştırdı.

gezinin çocuklara katkısı ve sürdürülebilirlik:

Ziyaret, öğrencilerin hayal gücünü canlandırmanın yanı sıra okuma alışkanlığı ve merak duygusunu pekiştirdi. Öğretmenlerin gözlemlerine göre grup, yeni bilgiler edinmekten ve kitaplarla etkileşimden keyif aldı. Seyakmer Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, bu tür gezilerle kitap sevgisinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı ve gelecek nesillerde kalıcı okuma alışkanlıkları oluşturmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Kütüphanenin farklı ilçelerden gelen öğrencilere açık olması, bilgiye erişimi demokratikleştiriyor ve Kültürel gezi programlarının sürekliliği, okuma kültürünün yerleşmesine destek veriyor. Minik misafirler önümüzdeki dönemde de benzer etkinliklerle kütüphane ile bağlarını güçlendirecek.

KUŞADASI’NDAKİ SEYAKMER ÇOCUK KÜTÜPHANESİ’Nİ ZİYARET EDEN SÖKE SÖKTAŞ 75. YIL İLKOKULU 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ, KİTAPLARIN RENKLİ DÜNYASINI KEŞFETTİ.